"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Башнефти

"Финам" присвоил рейтинг "держать" обыкновенным и привилегированным акциям "Башнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1428 рублей и 989 рублей за штуку на горизонте года соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Оба вида бумаг эмитента в последний год выглядели слабее рынка на фоне ухудшившейся рыночной конъюнктуры, скромных дивидендных перспектив и общей слабости сектора. С 2026 года мы ожидаем умеренного восстановления рыночной конъюнктуры на фоне вероятного ослабления рубля и хотя бы частичного улучшения ситуации в секторе нефтепереработки, - пишет эксперт. - В то же время из-за скромной нормы выплат даже по итогам следующего года прогнозная дивидендная доходность акций "Башнефти" может быть скромной, из-за чего локально у нас осторожный взгляд на бумаги".

"Башнефть" - крупная башкирская вертикально интегрированная нефтяная компания. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти, а также розничную реализацию.

