Акции Сбербанка по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка, бумаги остаются привлекательными для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса.

Эмитент представил умеренно позитивный финансовый отчет за сентябрь 2025 года и девять месяцев 2025 года по РСБУ, отмечают эксперты. В условиях высоких процентных ставок банк продолжил наращивать кредитный портфель как физических, так и юридических лиц.

Динамика чистой прибыли за девять месяцев также продолжает демонстрировать позитивные темпы, при этом текущее смягчение денежно-кредитной политики Банка России (снижение ключевой ставки), по мнению аналитиков, поддержит будущие финансовые результаты Сбербанка.

