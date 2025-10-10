Высокая волатильность на рынке акций РФ, возможно, сохранится в пятницу - "Цифра брокер"

Высокая волатильность на российском рынке акций может сохраниться в пятницу, при этом отсутствие нового позитивного импульса может обусловить возобновление продаж, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Росстат в пятницу опубликует данные по индексу потребительских цен за сентябрь, что привлечет пристальное внимание инвесторов.

Кроме того, пятница - последний день для покупки акций ПАО "Полюс" и "Газпром нефти" перед закрытием реестров акционеров компаний с правом на промежуточные дивиденды.

"ВИ.ру" раскроет операционные результаты за девять месяцев 2025 года.

