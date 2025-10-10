Индекс Мосбиржи может продолжить коррекционный рост в пятницу - ПСБ

Инерция к коррекционному восстановлению индекса Мосбиржи может сохраниться на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Эксперт при этом допускает ее ослабление ввиду фактора пятницы.

"Полагаем, что индекс Мосбиржи в течение дня будет проторговывать диапазон 2600-2680 пунктов, логичным выглядит завершение недели в верхней его части. Наиболее интересными краткосрочно выглядят по-прежнему "фишки". Рост мы склонны оценивать пока как носящий коррекционный характер, базовой его целью выступает, по нашему мнению, район 2720-2760 пунктов", - пишет Локтюхов в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.