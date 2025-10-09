"БКС МИ" понизил оценку акций Alibaba до негативной

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Alibaba Group Holding с нейтральной до негативной, сохранив прогнозную цену на уровне $156 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 14%, сообщается сообщается на портале БКС Экспресс.

"Рост акций в цене с момента последнего обновления превысил 15% после анонсированного увеличения вложений в вычислительные мощности для ИИ. Несмотря на значительные успехи компании с собственной ИИ-моделью Qwen-3 Max, мы считаем эффективность монетизации в среднесрочной перспективе неочевидной. Бумага выглядит дорогой, хотя и интересной ставкой на долгосрочный рост потребления в Китае и развитие искусственного интеллекта", - пишут аналитики.

В качестве вероятных рисков эксперты отмечают следующие:

- невозможность полностью защититься от влияния торговых противоречий США и Китая за счет внутреннего спроса в Китае и развития в других странах;

- дальнейшая потеря рыночной доли и, как следствие, снижение маржинальности из-за сокращения эффекта масштаба;

- неэффективность реструктуризации сегмента онлайн-продаж;

- недостаточная эффективность монетизации разработки собственной модели ИИ и усиление конкуренции в облачных сервисах.

Alibaba - китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и ряда других. Основные виды деятельности - торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. Также эмитент владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений, имеет активы в сфере СМИ и индустрии развлечений.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.