Цена акций ЛУКОЙЛа может вырасти более чем на 30% на горизонте года - "ВТБ Мои инвестиции"

Акции "ЛУКОЙЛа" способны вырасти в цене более чем на 30% от текущего уровня на горизонте года без учета дивидендов, сообщается в материале брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Эмитент выглядит лучше других и имеет перспективы роста на горизонте года, отмечает начальник управления торговых операций Сергей Селютин.

"ЛУКОЙЛ" хорошо отчитался за 1П25. Снижение EBITDA составило только 12% п/п, лучше ожиданий. При этом компания заявила о планах погашения до 76 млн казначейских акций. В первом полугодии "ЛУКОЙЛ" направил на выкуп 654 млрд рублей, однако эти расходы не уменьшат базу расчета для промежуточного дивиденда.

По расчетам аналитиков "ВТБ Мои инвестиции", дивиденд за 1П25 составит около 350 рублей на акцию, доходность - 5,5%.

"Дивидендную доходность на двенадцать месяцев мы ожидаем на уровне 12% - она может стать одной из самых высоких на рынке, - говорится в комментарии. - Считаем, что акции способны вырасти более чем на 30% на горизонте года без учета дивидендов. Ожидаемое нами ослабление курса рубля окажет поддержку котировкам".

