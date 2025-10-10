УК хотят загрузить сбором средств за капремонт

10 октября. FINMARKET.RU - В Госдуму готовятся внести законопроект, который в случае принятия позволит управляющим многоквартирными домами организациям и платежным агентам заниматься сбором средств на капремонт с владельцев квартир, пишет "Коммерсантъ", в распоряжении которого оказался законопроект о внесении изменений в ст. 183 Жилищного кодекса РФ, подготовленный сенатором Совфеда Владимиром Якушевым и депутатами Госдумы Сергеем Пахомовым, Владимиром Кошелевым, Сергеем Колуновым и другими. .

Документ предполагает, что фонды капитального ремонта регионов смогут привлечь к сбору средств на капремонт управляющие компании и платежных агентов. В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ и «Единой России», секретарем генсовета которой является господин Якушев, подтвердили “Ъ” подлинность документа. В думском комитете сообщили, что планируют внести его на рассмотрение в нижнюю палату 10 октября.

Законодатели считают, что это повысит собираемость взносов и снизит задолженность населения по этой статье, которая уже превысила 130 млрд рублей, а также частично снимет нагрузку с судов и приставов. Однако сами управляющие компании (УК) считают это попыткой переложить на них ответственность за взыскание задолженностей собственников жилья за капремонт.

Сейчас за сами работы по обновлению домов, сбор обязательных взносов на эти цели и истребование долгов у населения отвечают региональные фонды капремонта. Они же судятся с должниками, которым в случае проигрыша дела приходится общаться с приставами.