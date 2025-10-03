Рынок акций РФ на неделе обновил минимум с декабря 2024г по индексу МосБиржи на фоне падения нефти и роста рубля

Рынок акций РФ на неделе оставался под давлением продаж в условиях сохранение геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны ЕС, а также ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января. Также давление на рынок оказали укрепление рубля и упавшая до уровней начала июня нефть из-за опасений избытка предложения.

В итоге индекс МосБиржи на неделе пробил уровень поддержки 2700 пунктов и скатился в район 2600 пунктов, обновив в четверг и пятницу минимум закрытия торгов с 19 декабря 2024 года (20 декабря ЦБ завершил цикл ужесточения монетарной политики, не став повышать ставку с уровня 21% годовых, что дало старт рыночному ралли, продлившемуся до конца февраля 2025 года).

В период с 29 сентября по 3 октября индекс МосБиржи снизился на 4,5% и составил 2604,55 пункта, индекс РТС потерял 2,5% и достиг 1001,86 пункта. Декабрьский фьючерс на нефть Brent упал на 7,8%, до $64,67 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 1,71 рубля, до 81,9 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю со снижения - попытка продолжить коррекционный рост в понедельник была нивелирована упавшей нефтью (фьючерс на Brent откатился ниже $68 за баррель), сохраняющейся геополитической напряженностью и ожиданиями возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи после локального скачка днем выше 2740 пунктов растерял весь прирост и скатился в район 2680 пунктов (минимум на закрытие с 11 июля) на фоне укрепления рубля в налоговый период.

Подросли "префы" "Транснефти" (+1,1%) на фоне известий, что Минфин РФ намерен разрешить компании уменьшать региональную часть налога на прибыль (17%) через механизм инвестиционного налогового вычета и предложил распространить эту норму на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 г., то есть с момента, когда компания этого права лишилась.

Москва не видит у Киева и европейских стран стремления договариваться о мире на Украине по-честному, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Генеральной ассамблее ООН. По его словам, Европа "одержима утопической целью нанести России стратегическое поражение".

В то же время, отметил Лавров, Москва не видит отхода США от курса на ведение честного и открытого диалога. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп сохраняет желание способствовать урегулированию украинского конфликта и сохраняет политическую волю на это. Также Песков сообщил, что Россия внимательно изучает заявления официальных лиц США, связанные с возможностью поставок Киеву крылатых ракет "Томагавк" и ударов вглубь России.

Нефть подешевела под давлением ожиданий очередного увеличения добычи странами ОПЕК+ и восстановления поставок из Курдистана.

Во вторник, 30 сентября, рынок акций РФ к закрытию торгов смог отыграть утренние потери за счет закрытия "шортов" игроками в конце месяца, хотя общие настроения оставались подавленными из-за сохранения геополитической напряженности, опасений паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ и на фоне подешевевшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent в день экспирации опустился к $67 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил в район 2685 пунктов после утреннего падения в район 2650 пунктов (минимум с 14 июля).

Лидерами роста выступили акции "Газпрома" (+1,2%) и "Русала" (+0,8%), во "втором эшелоне" раллировали на 36% акции "М.Видео" на новостях об интересе нерезидентов к допэмиссии компании (в частности, компания ведет переговоры с крупнейшим онлайн-ритейлером Китая JD.com). Акционеры "М.Видео" 13 октября рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала на 15 млрд рублей путем размещения по открытой подписке 1,5 млрд обыкновенных акций номиналом 10 рублей. Также акционерам предлагается отказаться от допэмиссии бумаг по закрытой подписке и утвердить объем объявленных акций "М.Видео" в размере до 2 млрд штук.

Упали бумаги IT-сектора на новостях о намерении Минфина в дополнение к повышению страховых взносов вернуть НДС на реализацию ряда программных обеспечений. Нефть подешевела на фоне сообщений западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу, примерно на 137 тыс. б/с (заседание картеля по квотам пройдет 5 октября).

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник о необходимости увеличения военной помощи Украине и сообщила, что Киев сможет потратить 2 млрд евро на производство БПЛА. Также глава ЕК заявила, что ЕС будет усиливать давление на Россию, для чего послужит, в частности, ожидаемый 19-й пакет антироссийских санкций, включающий меры против СПГ из РФ.

В среду, на первых октябрьских торгах, рынок акций РФ снизился в отсутствие оптимистичных новостей на фоне сохраняющейся геополитической и санкционной напряженности, ожиданий возможной паузы в снижении ставки ЦБ, а также под давлением дешевеющей нефти (декабрьский фьючерс на Brent опустился к $65,3 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 2650 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с 11 июля; лидировали в снижении бумаги ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (-9,7%) и "ФосАгро" (-4,7%), во "втором эшелоне" - упали на 19% акции "М.Видео" после ралли.

Контрольный пакет ЮГК, ранее принадлежавший Константину Струкову, может быть продан компании "Атлас майнинг", связанной с "Уральской горно-металлургической компанией" (УГМК), сообщили "Известия" со ссылкой на свои источники. Между УГМК и Минфином РФ, который отвечает за продажу госпакета в ЮГК, ведутся переговоры, отметило издание.

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил журналистам в среду, что экономика РФ находится в состоянии управляемого охлаждения, годовая инфляция по итогам сентября замедлилась примерно до 8%, по итогам 2025 года составит 6-7%, а в 2026 году - 4%.

В США истек срок действия закона о временном финансировании правительства. Американский Сенат не смог принять законопроекты, которые продлили бы финансирование, в связи с чем наступил первый с 2019 года шатдаун. Нефть подешевела на фоне данных Минэнерго США о росте запасов сырья в стране сильнее прогнозов.

В четверг рынок акций РФ продолжил снижение на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и дешевеющей нефти (фьючерс на Brent упал к $64,4 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился в район 2630 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с 19 декабря 2024 года; лидерами снижения выступили акции "ФосАгро" (-4,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-3%), бумаги ПАО "Полюс" (-2,4%).

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" (+2%) принял решение выкупить обыкновенные акции кредитной организации, сообщил банк. Максимальный размер денежных средств, выделяемых банком на приобретение акций - 5 млрд рублей, выкуп будет проходить с 6 октября 2025 года по 20 мая 2026 года. Банк "Санкт-Петербург" регулярно проводит выкуп собственных обыкновенных акций с рынка для повышения их ликвидности, набсовет кредитной организации рассматривает этот вопрос дважды в год. Выкупленные акции банк гасит.

По данным Росстата, рост потребительских цен с 23 по 29 сентября составил 0,13% после повышения на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, на 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. Из данных за 29 дней сентября этого года и данных за сентябрь 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 29 сентября замедлилась до 8,01% с 8,14% на конец августа (точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 10 октября).

Рост ВВП РФ в августе 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% в годовом сравнении после повышения также на 0,4% в июле и на 1,0% в июне, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-август 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,0% в годовом выражении.

Тем временем издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что США предоставят Киеву данные о целях в России для нанесения ракетных ударов, просят НАТО оказать Украине аналогичную поддержку. Это связано с тем, что администрация президента Трампа рассматривает возможность отправки Киеву "мощного оружия, которое могло бы поразить больше целей".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости укрепления восточного фланга Североатлантического альянса и продолжения снабжения Киева оружием, сообщил офис британского премьера.

Президент РФ Владимир Путин заявил вечером в четверг на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что возможные поставки США "Томагавков" Украине не изменят соотношения сил на поле боя, они будут сбиваться, а сам факт поставок нанесет ущерб российско-американским отношениям. Также Путин заявил, что если США не нужно продление ДСНВ, то и России оно не нужно.

В пятницу рынок акций РФ утром поднимался к 2650 пунктам по индексу МосБиржи в рамках технической коррекции, но уже днем вновь развернулся вниз в отсутствие оптимистичных новостей в условиях сохраняющейся геополитической напряженности и ожиданий паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи завершил основные торги снижением в район 2600 пунктов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью "Известиям", что милитаристский настрой Европы мешает украинскому урегулированию. По его словам, "миротворческие усилия президента США фактически разбиваются о скалу европейского милитаризма".

По мнению представителя Кремля, роль Европы в нагнетании ситуации максимальная, европейцы всячески поощряют киевский режим на несговорчивость, отсутствие диалога. "Мы слышим заявления из Брюсселя и европейских столиц о необходимости воссоздания новых стен между Европой и, как они считают, нашей страной. Хотя история уже показала абсурдность и бесперспективность таких действий. Европа действительно говорит о том, что нужно готовиться к войне. Европа говорит о том, что значительную часть бюджета нужно тратить на военные цели", - заметил Песков.

В период с 29 сентября по 3 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Южуралзолото" (-17%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-16%), ПАО "Группа Астра" (-13%); лучше рынка оказались акции "М.Видео" (+6%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+3%), ПАО "Россети Центр" (+2%).

Рынок акций РФ в первой декаде октября продолжит отыгрывать поступающие геополитические новости, динамику нефти и корпоративные события (состоятся отсечки дивидендов у "Т-Технологии", БСП, "НОВАТЭКа"), при этом не исключены попытки коррекционного отскока из-за сильной перепроданности рынка. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на следующей неделе может составить 2500-2700 пунктов, для индекса РТС - 970-1050 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".