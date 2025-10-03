"Финам" понизил прогнозную цену акций Газпрома до 160,5 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций "Газпрома" со 179,4 рубля до 160,5 рубля за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 37,8% от текущего уровня), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Локально, отмечает эксперт, акции "Газпрома", как и весь рынок, оказались под давлением ухудшившейся рыночной конъюнктуры и отсутствием прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

При этом эмитент за счет ряда проектов сохраняет перспективы восстановления экспорта, развивает газохимию и выигрывает от высоких темпов индексации внутренних цен на газ, указывает Кауфман.

"Кроме того, после коррекции мультипликаторы "Газпрома" выглядят заниженными, что, на наш взгляд, делает акции газового гиганта интересными для покупок. Понижение целевой цены связано с ухудшившейся рыночной конъюнктурой и высокой неопределенностью относительно сроков возобновления выплаты дивидендов", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

"Газпром" - крупнейшая в мире компания по объемам добычи газа. Кроме того, эмитент добывает и перерабатывает нефть, владеет энергетическими, банковскими и медиаактивами.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.