Прогнозный диапазон для рубля на конец 2025г - 83-85 руб./$1 и 11,75-12,25 руб./юань - "Велес Капитал"

Прогнозный диапазон для рубля на конец 2025 года составляет 83-85 руб./$1, 97-99 руб./EUR1 и 11,75-12,25 руб./юань, сообщается в стратегии инвесткомпании "Велес Капитал" на 4К25.

"В начале сентября продажи рубля резко усилились, - пишут эксперты. - Однако этот период, скорее, отражал уже локальное усиление потребности в валюте отдельных крупных игроков. После удовлетворения потребности в валютной ликвидности баланс на рынке быстро восстановился".

До конца текущего года аналитики ожидают сохранения давления на рубль со стороны торгового баланса. По их мнению, ухудшений условий внешней торговли в виде сжатия экспорта (в том числе из-за санкционных ограничений) и постепенное увеличение спроса на импорт могут позволить зарубежным валютам обновить до конца года сентябрьские максимумы.

"При двузначных номинальных ставках и однозначном темпе роста инфляции мы рассматриваем реальный уровень процентных ставок по-прежнему привлекательным для инвесторов, - отмечают стратеги. - Наши прогнозные значения валютного курса на конец декабря 2025 года составляют 83-85 руб./$1, 97-99 руб./EUR1 и 11,75-12,25 руб./юань".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.