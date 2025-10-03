Обновленный прогноз для индекса Мосбиржи на конец 2025г составляет 2850п - SberCIB

Обновленный прогноз SberCIB Investment Research для индекса Мосбиржи на конец 2025 года составляет 2850 пунктов и на 2026 год - 3700 пунктов, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка.

По мнению экспертов, на горизонте нескольких месяцев баланс рисков смещен в негативную сторону. Основные риски - более плавное ослабление рубля, ускорение инфляции и геополитика.

Фокус внимания инвесторов сместился на ускорение роста корпкредитования и недельной инфляции и параметрах бюджета, отмечают аналитики. Более плавное снижение ключевой ставки предполагает и более плавное ослабление рубля, что тоже давит на рынок.

Аналитики инвестбанка прогнозируют, что в 2026 году цена Urals снизится до $50 за баррель - ОПЕК+ продолжает ускоренно наращивать нефтедобычу, рост профицита на рынке нефти и увеличение ее запасов могут давить на цену. Если она снизится меньше, рубль может оказаться крепче, а это негативно для экспортеров.

"Наши фавориты - банки, IT-компании и недооцененные эмитенты: "Т-Технологии", МТС-банк, "ГК ПИК", Группа "ЛСР", Ozon, "Яндекс", HeadHunter, "Лента", "Озон Фармацевтика" и привилегированные бумаги "Транснефти", - отмечают стратеги SberCIB .

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.