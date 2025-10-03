Рубль днем активно дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после роста в предыдущие сессии

Москва. 3 октября. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже днем в пятницу. Рубль падает перед выходными днями и в рамках коррекции после сильного роста на "тонком" рынке, образовавшемся в предыдущие дни на фоне "золотой недели" каникул в Китае.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,4785 руб., что на 16,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 1,17 рубля относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 82,29 руб./$1; контракт EURRUBF повысился на 1,58 рубля, до 96,75 руб./EUR1.

Давление на рубль также оказывают новости, что Банк России с 7 октября сократит продажу валюты по бюджетному правилу на 0,8 млрд руб. в день, до 9,54 млрд с 10,34 млрд руб. в день.

Минфин РФ с 7 октября по 7 ноября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 13,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,6 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 5 сентября по 6 октября Минфин продает валюту и золото на 31,5 млрд рублей, по 1,4 млрд руб. в день.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ во II полугодии 2025 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 октября по 7 ноября будет продавать валюту объемом 9,54 млрд руб. в день (с 5 сентября по 6 октября продажи составляют 10,34 млрд руб. в день).

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, пока задержится в диапазоне 11,25-11,45 рубля за юань, главным фактором поддержки для рынка остается снизившийся из-за праздников в КНР спрос на валюту, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Дальнейшую динамику котировок нефти определит исход встречи ОПЕК+ в воскресенье. Если картель все же решит не наращивать добычу на 500 тыс. баррелей/сутки, цена нефти марки Brent может коррекционно вырасти в сторону $66 за баррель, считают эксперты.

Цены на нефть немного повышаются днем в пятницу, но завершают неделю в существенном минусе. Рынок снижался четыре предыдущие сессии в связи с опасениями избытка предложения нефти. С начала этой недели Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 7,3%.

Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики близки к решению этой проблемы. В то же время данные министерства энергетики США, опубликованные на этой неделе, показали рост запасов энергоносителей в стране, и участники рынка ждут очередного увеличения квот на добычу нефти странами ОПЕК+.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $64,33 за баррель, что на 0,34% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,31%, до $60,67 за баррель.

Некоторую поддержку нефтяному рынку в пятницу оказала информация о крупном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Chevron Corp. (SPB: CVX) в Калифорнии. Пожар удалось локализовать, однако данных о том, как он повлияет на объемы производства, пока нет. НПЗ, мощности переработки которого составляют 290 тыс. баррелей в сутки, является одним из крупнейших на Западном побережье США.