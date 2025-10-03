Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6690-6760п - Freedom Finance Global

Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6690-6760 пунктов при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан.

"С технической точки зрения S&P 500 достиг нового исторического максимума, - указывает эксперт в комментарии. - Движение в рамках восходящего тренда продолжается, и следующей целью выступает уровень 6800 пунктов. Индикатор RSI вновь зашел в зону перекупленности, но пока не подает разворотных сигналов. Заметим, что ралли отличается своим узким характером: доля акций, находящихся выше 50-дневной средней, находится около 55%. Тем не менее, полагаем, что некоторое расширение ралли можно ожидать в ближайшие дни при сохранении позитивного сентимента, что может привести к ускорению роста S&P 500 и его равновесного аналога (RSP ETF)".

На взгляд аналитика, главными релизами дня в США станут индексы деловой активности в секторе услуг. В первую очередь, это индекс от ISM за сентябрь. Консенсус-прогноз предполагает его незначительное снижение до 51,7 пункта с 52,0 в августе. Данные ниже прогноза могут усилить ожидания рынка относительно дальнейшего смягчения политики ФРС, так как это будет еще одним сигналом об охлаждении экономики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.