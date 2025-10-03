"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Яндекса

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций МКПАО "Яндекс", сообщается в материале аналитиков.

Минпромторг РФ 1 октября представил список из около двадцати моделей отечественных автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации (заработает с марта 2026 года).

Требования по локализации могут существенно изменить ландшафт бизнеса, считают эксперты инвесткомпании. Без расширения списка количество машин, удовлетворяющих требованию, будет небольшим. В самом критическом и, наверное, маловероятном сценарии, отмечают они, бизнес может серьезно сжаться. "Такси" ("Райдтех" в терминах "Яндекса") - второе по важности направление для компании после "Поиска/Рекламы".

"Мы сохраняем "позитивный" взгляд на "Яндекс". На текущих уровнях бумага, скорее всего, недооценена. Список машин, подпавших под критерии о локализации, еще может быть дополнен и расширен. Также есть вероятность, что законодатели разрешат эксплуатацию текущего парка", - пишут аналитики "БКС МИ" в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.