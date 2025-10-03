Рубль, вероятно, пока задержится в диапазоне 11,25-11,45 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, пока задержится в диапазоне 11,25-11,45 рубля за юань, главным фактором поддержки для рынка остается снизившийся из-за праздников в КНР спрос на валюту, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Дальнейшую динамику котировок нефти определит исход встречи ОПЕК+ в воскресенье. Если картель все же решит не наращивать добычу на 500 тыс. баррелей/сутки, цена нефти марки Brent может коррекционно вырасти в сторону $66 за баррель, считают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.