Индекс Мосбиржи, возможно, покажет некоторый рост в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно, покажет некоторый рост по итогам торговой сессии в пятницу, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Отметим, что, несмотря на безыдейность, рынок уже выглядит заметно перепроданным, и это выступает фактором, сдерживающим снижение. Ждем, что в пятницу индекс Мосбиржи постарается удержаться в диапазоне 2600-2660 пунктов и подрасти по итогам дня: учитывая сильную перепроданность и отсутствие дополнительного новостного негатива, рассчитываем на частичное закрытие "коротких" позиций перед выходными", - пишет эксперт в комментарии.

