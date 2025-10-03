.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, возможно, покажет некоторый рост в пятницу - ПСБ
.
03 октября 2025 года 10:32
Индекс Мосбиржи, возможно, покажет некоторый рост в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи, возможно, покажет некоторый рост по итогам торговой сессии в пятницу, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Отметим, что, несмотря на безыдейность, рынок уже выглядит заметно перепроданным, и это выступает фактором, сдерживающим снижение. Ждем, что в пятницу индекс Мосбиржи постарается удержаться в диапазоне 2600-2660 пунктов и подрасти по итогам дня: учитывая сильную перепроданность и отсутствие дополнительного новостного негатива, рассчитываем на частичное закрытие "коротких" позиций перед выходными", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
03 октября 2025 года 19:50
Рынок акций РФ на неделе обновил минимум с декабря 2024г по индексу МосБиржи на фоне падения нефти и роста рубля
Рынок акций РФ на неделе оставался под давлением продаж в условиях сохранение геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны ЕС, а также ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января. Также давление на рынок оказали укрепление рубля и упавшая до уровней начала июня нефть из-за опасений избытка предложения. читать дальше
.03 октября 2025 года 19:40
Рынок акций РФ в пятницу упал к 2600п по индексу МосБиржи, обновив минимум закрытия с 19 декабря 2024г
Москва. 3 октября. Рынок акций РФ в пятницу продолжил снижение в отсутствие оптимистичных новостей в условиях сохраняющейся геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны Запада и ожиданий паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за вероятного повышения инфляции после планируемого роста налогов с нового года; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $64,7 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2600 пунктов, обновив минимум закрытия торгов с 19 декабря 2024 года, после утреннего коррекционного роста к 2650 пунктам. читать дальше
.03 октября 2025 года 19:30
Москва. 3 октября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам пятницы. Рубль упал перед выходными днями и в рамках коррекции после сильного роста на "тонком" рынке, образовавшемся в предыдущие дни на фоне "золотой недели" каникул в Китае. читать дальше
.03 октября 2025 года 19:09
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций "Газпрома" со 179,4 рубля до 160,5 рубля за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 37,8% от текущего уровня), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Локально, отмечает эксперт, акции... читать дальше
.03 октября 2025 года 18:48
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ослабления рубля к доллару США до уровня 90 руб./$1 в ближайшие месяцы, говорится в обзоре главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина. Министерство финансов объявило, что с 7 октября по 7 ноября в рамках бюджетного правила... читать дальше
.03 октября 2025 года 18:25
Цена нефти Brent будет двигаться в диапазоне $63-66/барр. в начале следующей недели - Freedom Finance Global
Цена нефти Brent, скорее всего, будет двигаться в диапазоне $63-66 за баррель в начале следующей недели, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Мировые цены на нефть завершают торговую неделю умеренным повышением, констатирует эксперт. Цена сорта Brent подрастает на... читать дальше
.03 октября 2025 года 18:00
Долгосрочные перспективы рынка ОФЗ остаются позитивными, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Рынок ОФЗ продолжает испытывать на себе совокупность негативных факторов: переоценка ожиданий по снижению ключевой ставки, увеличение программы заимствований Минфина и повышенные геополитические... читать дальше
.03 октября 2025 года 17:35
Юань может вернуться в диапазон 11,5-12 руб./юань на следующей неделе, говорится в обзоре банка ПСБ. "На текущей неделе, несмотря на прохождение пика налоговых выплат и снижение цен на нефть, рубль смог продолжить волну укрепления, - констатируют эксперты. - Поддержку национальной валюте, на наш... читать дальше
.03 октября 2025 года 17:00
Вероятен восстановительный рост акций Tesla, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара". "Акции Tesla подешевели вчера на 5,1%, хотя за последние три месяца компания поставила 497099 автомобилей, на 7% превзойдя результат годичной давности и на 12% - консенсус-прогноз рынка, -... читать дальше
.03 октября 2025 года 16:33
Прогнозный диапазон для рубля на конец 2025г - 83-85 руб./$1 и 11,75-12,25 руб./юань - "Велес Капитал"
Прогнозный диапазон для рубля на конец 2025 года составляет 83-85 руб./$1, 97-99 руб./EUR1 и 11,75-12,25 руб./юань, сообщается в стратегии инвесткомпании "Велес Капитал" на 4К25. "В начале сентября продажи рубля резко усилились, - пишут эксперты. - Однако этот период, скорее, отражал уже локальное... читать дальше
.03 октября 2025 года 15:49
Индекс Мосбиржи вплотную подошел к последнему рубежу обороны "быков" - отметке 2600п - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи вплотную подошел к последнему рубежу обороны "быков" - отметке 2600 пунктов, говорится в стратегии инвесткомпании "Велес Капитал" на 4К25. Сентябрь стал месяцем разочарований для российского рынка, отмечают аналитики. Вместо развития августовского роста индексы рухнули к летним... читать дальше
.03 октября 2025 года 15:18
Обновленный прогноз SberCIB Investment Research для индекса Мосбиржи на конец 2025 года составляет 2850 пунктов и на 2026 год - 3700 пунктов, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка. По мнению экспертов, на горизонте нескольких месяцев баланс рисков смещен в негативную сторону. Основные... читать дальше
.03 октября 2025 года 15:16
Москва. 3 октября. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже днем в пятницу. Рубль падает перед выходными днями и в рамках коррекции после сильного роста на "тонком" рынке, образовавшемся в предыдущие дни на фоне "золотой недели" каникул в Китае. читать дальше
.03 октября 2025 года 14:48
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6690-6760п - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6690-6760 пунктов при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан. "С технической точки зрения S&P 500 достиг нового исторического максимума, - указывает эксперт... читать дальше
.03 октября 2025 года 14:15
"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции ПАО "Ростелеком" с целью 51,4 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 10,93%, стоп-приказ: 80,96 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на рост выручки на 11%,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.