Индекс Мосбиржи может показать отскок в ближайшее время - "Алор Брокер"

Перепроданность российского рынка акций и поддержка по уровню индекса Мосбиржи зовут к отскоку, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Рынок находится на мощной поддержке по индексу Мосбиржи, вблизи годовых минимумов, и с учетом накопленной перепроданности логично ждать отскока. На это намекает и динамика "лучше рынка" такой волатильной акции, как МКПАО "ВК", выросшей в четверг на 2,6% без каких-либо новостных поводов. Эта бумага часто является неким опережающим рынок индикатором, - пишет эксперт. - Если разворот случится, то мы увидим классическую фигуру "тройное дно", которая должна привести к росту рынка чуть выше 2800 пунктов. Спекулянтам имеет смысл покупать фьючерс на индекс Мосбиржи в расчете на этот сценарий".

