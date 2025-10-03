Фондовые индексы США обновили исторические максимумы, Brent торгуется у $64,6 за баррель

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах несмотря на шатдаун. Фондовые индексы АТР не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть повышаются после четырех сессий снижения, Brent торгуется у $64,6 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили ростом сессию в четверг и обновили исторические максимумы.

Инвесторы оценивали данные по рынку труда США, публикуемые частными организациями, и пытались взвесить возможные последствия шатдауна и перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом.

Американское министерство труда из-за приостановки работы правительства не будет публиковать статистические отчеты. Таким образом, данные о состоянии рынка труда страны в сентябре, публикация которых была запланирована на 3 октября, не будут обнародованы, пишут американские СМИ. Также в четверг не вышли еженедельные данные о числе граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице.

Руководители Федеральной резервной системы опираются на данные о занятости при принятии решений по процентным ставкам. Следующее заседание ФРС назначено на 28-29 октября.

Правительственные учреждения США приостановили работу в среду, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности. Перерыв в работе правительства, по всей видимости, продлится не менее трех дней, поскольку в четверг Сенат не стал проводить заседание в связи с праздником Йом-Кипур.

Накануне из отчета организации ADP стало известно, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в сентябре сократилось на максимальные с марта 2023 года 32 тыс. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 50 тыс. Ослабление рынка труда увеличивает вероятность скорого снижения ключевой процентной ставки в США.

Тем временем американские компании в сентябре объявили о сокращении числа рабочих мест на 54,06 тыс., сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это на 37% ниже показателя за август текущего года. В третьем квартале компании США запланировали увольнение 202,12 тыс. сотрудников, что является максимальным показателем для этого периода с 2020 года.

С начала текущего года компании объявили о сокращении штатов на 946,43 тыс. сотрудников. Это максимальный показатель за пять лет и пятый по величине за всю историю подсчетов (36 лет).

"Рынок смотрит на все эти данные с учетом уже опубликованных в последние месяцы слабых отчетов по рынку труда, пытаясь оценить дальнейшую траекторию этих показателей", - сказал старший инвестиционный директор Plante Moran Financial Advisors Джим Байрд.

Акции Occidental Petroleum подешевели на 7,3% на новости о том, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) договорилась о покупке нефтехимического подразделения компании примерно за $9,7 млрд. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) понизилась на 5,1%, несмотря на то, что компания увеличила поставки электромобилей в третьем квартале на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до рекордных 497,099 тыс. Показатель превысил ожидания рынка: средний прогноз опрошенных Visible Alpha аналитиков составлял 443,919 тыс. автомобилей, респондентов FactSet - 456 тыс. единиц, Bloomberg - 439,612 тыс.

Тем временем стоимость акций её конкурента, Rivian (SPB: RIVN) упала на 7,4% после того, как компания ухудшила прогноз годовых продаж на фоне отмены государственных программ, направленных на поддержку сектора. Теперь она ожидает отгрузить 41,5-43,5 тыс. машин в текущем году вместо ожидавшихся ранее 40-46 тыс.

Котировки бумаг Lithium Americas снизилась на 2,6% после того, как аналитики Canaccord Genuity ухудшили рекомендации для них.

Рыночная стоимость Advanced Micro Devices (SPB: AMD) повысилась на 3,5% на сообщениях, что компания ведет переговоры с Intel Corp. (SPB: INTC) о партнерстве между фирмами. Акции Intel подорожали на 3,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,17% и составил 46519,72 пункта.

Самый активный рост в Dow Jones продемонстрировали акции Caterpillar (SPB: CAT), подорожавшие на 2%, тогда как цена бумаг JPMorgan Chase и Coca-Cola Co. (SPB: KO) опустилась на 1%.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,06% - до 6715,35 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,39% и составил 22844,05 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в пятницу. Биржи Южной Кореи и материковой части Китая закрыты из-за праздников.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:36 мск опустился на 0,68%.

Заметно снижаются котировки акций автопроизводителей, в том числе BYD Co. (на 4%), Li Auto (SPB: LI) (на 2,8%) и Geely (на 2,7%). Рыночная стоимость интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) сокращается на 0,7%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,3%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,5%.

В росте лидируют электроэнергетическая China Resources Power Holdings, фармацевтическая Hansoh Pharmaceutical Group и ритейлер Alibaba (SPB: BABA), прибавляющие по 1% капитализации.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 мск повысилось на 1,73%.

Безработица в Японии в августе увеличилась до 2,6% с 2,3% в предыдущий месяц. Августовский показатель стал самым высоким с июля 2024 года. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали повышения до 2,4%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг Японии, который рассчитывает S&P Global, в сентябре вырос до 53,3 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным. Предварительно сообщалось о снижении до 53 пунктов. Сводный PMI опустился до 51,3 пункта с 52 пунктов. Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в пятницу, что центральный банк продолжит повышать процентную ставку и корректировать денежно-кредитную политику с учетом динамики экономической активности и цен. Он отметил, что введенные США пошлины негативно сказываются на прибыли японских экспортеров, особенно в автомобильной отрасли, но пока не имеют более широких последствий. Потребление должно оставаться стабильным благодаря росту заработков, сказал Уэда.

В число лидеров подъема котировок входят акции Hitachi Ltd. (+10,1%), Tokyo Electric Power Co. (+9,6%), Renesas Electronics Corp. (+7,7%), Panasonic Holdings Corp. (+6,9%), Mitsui Kinzoku Co. (+6,5%), Sumco Corp. (+5,6%).

Наибольшее снижение демонстрируют Ryohin Keikaku Co. (на 7,3%), Inpex Corp. (на 2,9%) и Nitori Holdings Co. (на 2,3%).

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,51%.

Сводный PMI для Австралии, рассчитываемый S&P Global, в сентябре снизился до минимальных с июня 52,4 пункта с 55,5 пункта в августе, согласно окончательным данным. PMI сектора услуг опустился до 52,4 пункта с 55,8 пункта месяцем ранее.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,5% и 0,8% соответственно.

Лидером снижения стал производитель урана Boss Energy, потерявший 3,2% рыночной стоимости.

Цены на нефть повышаются в пятницу после падения накануне до четырехмесячных минимумов.

Рынок снижался четыре предыдущие сессии и завершает неделю в значительном минусе на опасениях избытка предложения.

Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики близки к решению этой проблемы.

В то же время данные американского министерства энергетики, опубликованные на этой неделе, показали рост запасов энергоносителей в стране, и участники рынка ждут очередного увеличения квот на добычу нефти странами ОПЕК+.

Встреча ОПЕК+ для обсуждения квот на ноябрь состоится в это воскресенье. Участники могут согласовать увеличение добычи в ноябре в размере до 500 тыс. баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $64,55 за баррель, что на $0,44 (0,69%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты опустились в цене на $1,24 (1,9%), до $64,11 за баррель, минимума со 2 июня.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,42 (0,69%), до $60,9 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,3 (2,1%), до $60,48 за баррель, минимума с 30 мая.

С начала этой недели Brent подешевела на 6,7%, WTI - на 7,3%.

"Нефтяной рынок реагирует на глобальные макроэкономические факторы, которые указывают на вероятное замедление спроса и возможный избыток предложения до конца текущего года", - отмечает аналитик Baker & O''Brian Стивен Кларк, слова которого приводит The Wall Street Journal.