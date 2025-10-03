.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Фондовые индексы США обновили исторические максимумы, Brent торгуется у $64,6 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Путин: охлаждение экономики РФ не должно ее перезаморозить
Главной задачей для экономики РФ является ее диверсификация и повышение производительности труда, сейчас идет вынужденное охлаждение, которое не должно ее перезаморозить, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного...
 
Экспорт дизеля для производителей хотят сократить
Для увеличения поставок дизеля на внутренний рынок власти решили помимо запрета на экспорт этого вида топлива для не производителей ввести также ограничения его поставок на внешние рынки и для производителей. Такое решение было принято на заседании...
 
Причины дальнейшего снижения безработицы
Безработица в России в августе снизилась до 2,1% - нового исторического минимума, свидетельствуют последние данные Росстата. Как полагают некоторые опрошенные "Ведомостями" эксперты, одним из факторов снижения безработицы в августе 2025 г. стала...
 
03 октября 2025 года 09:27

Фондовые индексы США обновили исторические максимумы, Brent торгуется у $64,6 за баррель

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах несмотря на шатдаун. Фондовые индексы АТР не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть повышаются после четырех сессий снижения, Brent торгуется у $64,6 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили ростом сессию в четверг и обновили исторические максимумы.

Инвесторы оценивали данные по рынку труда США, публикуемые частными организациями, и пытались взвесить возможные последствия шатдауна и перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом.

Американское министерство труда из-за приостановки работы правительства не будет публиковать статистические отчеты. Таким образом, данные о состоянии рынка труда страны в сентябре, публикация которых была запланирована на 3 октября, не будут обнародованы, пишут американские СМИ. Также в четверг не вышли еженедельные данные о числе граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице.

Руководители Федеральной резервной системы опираются на данные о занятости при принятии решений по процентным ставкам. Следующее заседание ФРС назначено на 28-29 октября.

Правительственные учреждения США приостановили работу в среду, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности. Перерыв в работе правительства, по всей видимости, продлится не менее трех дней, поскольку в четверг Сенат не стал проводить заседание в связи с праздником Йом-Кипур.

Накануне из отчета организации ADP стало известно, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в сентябре сократилось на максимальные с марта 2023 года 32 тыс. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 50 тыс. Ослабление рынка труда увеличивает вероятность скорого снижения ключевой процентной ставки в США.

Тем временем американские компании в сентябре объявили о сокращении числа рабочих мест на 54,06 тыс., сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это на 37% ниже показателя за август текущего года. В третьем квартале компании США запланировали увольнение 202,12 тыс. сотрудников, что является максимальным показателем для этого периода с 2020 года.

С начала текущего года компании объявили о сокращении штатов на 946,43 тыс. сотрудников. Это максимальный показатель за пять лет и пятый по величине за всю историю подсчетов (36 лет).

"Рынок смотрит на все эти данные с учетом уже опубликованных в последние месяцы слабых отчетов по рынку труда, пытаясь оценить дальнейшую траекторию этих показателей", - сказал старший инвестиционный директор Plante Moran Financial Advisors Джим Байрд.

Акции Occidental Petroleum подешевели на 7,3% на новости о том, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) договорилась о покупке нефтехимического подразделения компании примерно за $9,7 млрд. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) понизилась на 5,1%, несмотря на то, что компания увеличила поставки электромобилей в третьем квартале на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до рекордных 497,099 тыс. Показатель превысил ожидания рынка: средний прогноз опрошенных Visible Alpha аналитиков составлял 443,919 тыс. автомобилей, респондентов FactSet - 456 тыс. единиц, Bloomberg - 439,612 тыс.

Тем временем стоимость акций её конкурента, Rivian (SPB: RIVN) упала на 7,4% после того, как компания ухудшила прогноз годовых продаж на фоне отмены государственных программ, направленных на поддержку сектора. Теперь она ожидает отгрузить 41,5-43,5 тыс. машин в текущем году вместо ожидавшихся ранее 40-46 тыс.

Котировки бумаг Lithium Americas снизилась на 2,6% после того, как аналитики Canaccord Genuity ухудшили рекомендации для них.

Рыночная стоимость Advanced Micro Devices (SPB: AMD) повысилась на 3,5% на сообщениях, что компания ведет переговоры с Intel Corp. (SPB: INTC) о партнерстве между фирмами. Акции Intel подорожали на 3,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,17% и составил 46519,72 пункта.

Самый активный рост в Dow Jones продемонстрировали акции Caterpillar (SPB: CAT), подорожавшие на 2%, тогда как цена бумаг JPMorgan Chase и Coca-Cola Co. (SPB: KO) опустилась на 1%.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,06% - до 6715,35 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,39% и составил 22844,05 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в пятницу. Биржи Южной Кореи и материковой части Китая закрыты из-за праздников.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:36 мск опустился на 0,68%.

Заметно снижаются котировки акций автопроизводителей, в том числе BYD Co. (на 4%), Li Auto (SPB: LI) (на 2,8%) и Geely (на 2,7%). Рыночная стоимость интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) сокращается на 0,7%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,3%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,5%.

В росте лидируют электроэнергетическая China Resources Power Holdings, фармацевтическая Hansoh Pharmaceutical Group и ритейлер Alibaba (SPB: BABA), прибавляющие по 1% капитализации.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 мск повысилось на 1,73%.

Безработица в Японии в августе увеличилась до 2,6% с 2,3% в предыдущий месяц. Августовский показатель стал самым высоким с июля 2024 года. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали повышения до 2,4%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг Японии, который рассчитывает S&P Global, в сентябре вырос до 53,3 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным. Предварительно сообщалось о снижении до 53 пунктов. Сводный PMI опустился до 51,3 пункта с 52 пунктов. Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в пятницу, что центральный банк продолжит повышать процентную ставку и корректировать денежно-кредитную политику с учетом динамики экономической активности и цен. Он отметил, что введенные США пошлины негативно сказываются на прибыли японских экспортеров, особенно в автомобильной отрасли, но пока не имеют более широких последствий. Потребление должно оставаться стабильным благодаря росту заработков, сказал Уэда.

В число лидеров подъема котировок входят акции Hitachi Ltd. (+10,1%), Tokyo Electric Power Co. (+9,6%), Renesas Electronics Corp. (+7,7%), Panasonic Holdings Corp. (+6,9%), Mitsui Kinzoku Co. (+6,5%), Sumco Corp. (+5,6%).

Наибольшее снижение демонстрируют Ryohin Keikaku Co. (на 7,3%), Inpex Corp. (на 2,9%) и Nitori Holdings Co. (на 2,3%).

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,51%.

Сводный PMI для Австралии, рассчитываемый S&P Global, в сентябре снизился до минимальных с июня 52,4 пункта с 55,5 пункта в августе, согласно окончательным данным. PMI сектора услуг опустился до 52,4 пункта с 55,8 пункта месяцем ранее.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,5% и 0,8% соответственно.

Лидером снижения стал производитель урана Boss Energy, потерявший 3,2% рыночной стоимости.

Цены на нефть повышаются в пятницу после падения накануне до четырехмесячных минимумов.

Рынок снижался четыре предыдущие сессии и завершает неделю в значительном минусе на опасениях избытка предложения.

Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики близки к решению этой проблемы.

В то же время данные американского министерства энергетики, опубликованные на этой неделе, показали рост запасов энергоносителей в стране, и участники рынка ждут очередного увеличения квот на добычу нефти странами ОПЕК+.

Встреча ОПЕК+ для обсуждения квот на ноябрь состоится в это воскресенье. Участники могут согласовать увеличение добычи в ноябре в размере до 500 тыс. баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $64,55 за баррель, что на $0,44 (0,69%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты опустились в цене на $1,24 (1,9%), до $64,11 за баррель, минимума со 2 июня.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,42 (0,69%), до $60,9 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,3 (2,1%), до $60,48 за баррель, минимума с 30 мая.

С начала этой недели Brent подешевела на 6,7%, WTI - на 7,3%.

"Нефтяной рынок реагирует на глобальные макроэкономические факторы, которые указывают на вероятное замедление спроса и возможный избыток предложения до конца текущего года", - отмечает аналитик Baker & O''Brian Стивен Кларк, слова которого приводит The Wall Street Journal.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 октября 2025 года 19:50
Рынок акций РФ на неделе обновил минимум с декабря 2024г по индексу МосБиржи на фоне падения нефти и роста рубля
Рынок акций РФ на неделе оставался под давлением продаж в условиях сохранение геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны ЕС, а также ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января. Также давление на рынок оказали укрепление рубля и упавшая до уровней начала июня нефть из-за опасений избытка предложения.    читать дальше
.
03 октября 2025 года 19:40
Рынок акций РФ в пятницу упал к 2600п по индексу МосБиржи, обновив минимум закрытия с 19 декабря 2024г
Москва. 3 октября. Рынок акций РФ в пятницу продолжил снижение в отсутствие оптимистичных новостей в условиях сохраняющейся геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны Запада и ожиданий паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за вероятного повышения инфляции после планируемого роста налогов с нового года; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $64,7 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2600 пунктов, обновив минимум закрытия торгов с 19 декабря 2024 года, после утреннего коррекционного роста к 2650 пунктам.    читать дальше
.
03 октября 2025 года 19:30
Рубль в пятницу упал в паре с юанем в рамках коррекции после роста в предыдущие сессии
Москва. 3 октября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам пятницы. Рубль упал перед выходными днями и в рамках коррекции после сильного роста на "тонком" рынке, образовавшемся в предыдущие дни на фоне "золотой недели" каникул в Китае.    читать дальше
.
03 октября 2025 года 19:09
"Финам" понизил прогнозную цену акций Газпрома до 160,5 руб
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций "Газпрома" со 179,4 рубля до 160,5 рубля за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 37,8% от текущего уровня), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Локально, отмечает эксперт, акции...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 18:48
Инвестбанк "Синара" сохраняет прогноз ослабления рубля до 90 руб./$1 в ближайшие месяцы
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ослабления рубля к доллару США до уровня 90 руб./$1 в ближайшие месяцы, говорится в обзоре главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина. Министерство финансов объявило, что с 7 октября по 7 ноября в рамках бюджетного правила...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 18:25
Цена нефти Brent будет двигаться в диапазоне $63-66/барр. в начале следующей недели - Freedom Finance Global
Цена нефти Brent, скорее всего, будет двигаться в диапазоне $63-66 за баррель в начале следующей недели, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Мировые цены на нефть завершают торговую неделю умеренным повышением, констатирует эксперт. Цена сорта Brent подрастает на...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 18:00
ПСБ позитивно оценивает долгосрочные перспективы рынка ОФЗ
Долгосрочные перспективы рынка ОФЗ остаются позитивными, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Рынок ОФЗ продолжает испытывать на себе совокупность негативных факторов: переоценка ожиданий по снижению ключевой ставки, увеличение программы заимствований Минфина и повышенные геополитические...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 17:35
Юань может вернуться в диапазон 11,5-12 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Юань может вернуться в диапазон 11,5-12 руб./юань на следующей неделе, говорится в обзоре банка ПСБ. "На текущей неделе, несмотря на прохождение пика налоговых выплат и снижение цен на нефть, рубль смог продолжить волну укрепления, - констатируют эксперты. - Поддержку национальной валюте, на наш...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 17:00
Вероятен восстановительный рост акций Tesla - инвестбанк "Синара"
Вероятен восстановительный рост акций Tesla, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара". "Акции Tesla подешевели вчера на 5,1%, хотя за последние три месяца компания поставила 497099 автомобилей, на 7% превзойдя результат годичной давности и на 12% - консенсус-прогноз рынка, -...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 16:33
Прогнозный диапазон для рубля на конец 2025г - 83-85 руб./$1 и 11,75-12,25 руб./юань - "Велес Капитал"
Прогнозный диапазон для рубля на конец 2025 года составляет 83-85 руб./$1, 97-99 руб./EUR1 и 11,75-12,25 руб./юань, сообщается в стратегии инвесткомпании "Велес Капитал" на 4К25. "В начале сентября продажи рубля резко усилились, - пишут эксперты. - Однако этот период, скорее, отражал уже локальное...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 15:49
Индекс Мосбиржи вплотную подошел к последнему рубежу обороны "быков" - отметке 2600п - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи вплотную подошел к последнему рубежу обороны "быков" - отметке 2600 пунктов, говорится в стратегии инвесткомпании "Велес Капитал" на 4К25. Сентябрь стал месяцем разочарований для российского рынка, отмечают аналитики. Вместо развития августовского роста индексы рухнули к летним...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 15:18
Обновленный прогноз для индекса Мосбиржи на конец 2025г составляет 2850п - SberCIB
Обновленный прогноз SberCIB Investment Research для индекса Мосбиржи на конец 2025 года составляет 2850 пунктов и на 2026 год - 3700 пунктов, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка. По мнению экспертов, на горизонте нескольких месяцев баланс рисков смещен в негативную сторону. Основные...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 15:16
Рубль днем активно дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после роста в предыдущие сессии
Москва. 3 октября. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже днем в пятницу. Рубль падает перед выходными днями и в рамках коррекции после сильного роста на "тонком" рынке, образовавшемся в предыдущие дни на фоне "золотой недели" каникул в Китае.    читать дальше
.
03 октября 2025 года 14:48
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6690-6760п - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6690-6760 пунктов при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан. "С технической точки зрения S&P 500 достиг нового исторического максимума, - указывает эксперт...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 14:15
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Ростелекома с целью 51,4 руб
"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции ПАО "Ростелеком" с целью 51,4 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 10,93%, стоп-приказ: 80,96 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на рост выручки на 11%,...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.