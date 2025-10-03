Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 3 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Возможные поставки США "Томагавков" Украине не изменят соотношения сил на поле боя, они будут сбиваться, а сам факт поставок нанесет ущерб российско-американским отношениям, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это опасно. Что касается "Томагавков", это мощное оружие, правда, уже не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу. И конечно, это не изменит, вообще никак не изменит соотношения сил на поле боя", - сказал Путин в четверг, отвечая на вопросы в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Я уже говорил, что фундаментальные проблемы украинских вооруженных сил, сколько их там ни насыщай дронами и сколько ни создавай, на первый взгляд, непреодолимые линии обороны с помощью дронов, все равно, если личного состава не будет, воевать-то некому. Я говорил об изменении тактики ведения боевых действий в связи с новой техникой. Посмотрите, как идут наши войска. Да, это требует времени - по 2-3 человека продвигаются, РЭБ работает, подавляет. И здесь то же самое будет. Но вот были же ATACMS - и что? Наносили определенный ущерб, но в конце концов системы ПВО России приспособились, и несмотря на то, что они гиперзвуковые, начали их сбивать", - отметил Путин. "Могут "Томагавки" нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО", - заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что поставки США ракет "Томагавк" на Украину нанесут ущерб российско-американским отношениям, в которых наметился "свет в конце тоннеля". "Конечно, нанесут. Ну а как же? Применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США", - заявил Путин.

Милитаристский настрой Европы мешает украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом мы видим, что Европа зашлась в такой антироссийской истерике милитаристской. Чем это кончится, посмотрим, но такая позиция сильно мешает процессу выхода на мирное русло урегулирования с Украиной", - сказал Песков в интервью "Известиям".

"Мы, с одной стороны, на фоне этого продолжаем специальную военную операцию, с другой стороны, мы сохраняем открытость к переговорам, решению всех наших проблем путем переговоров. Мы продолжаем поддерживать миротворческие усилия президента США, считаем, что это очень важно", - отметил Песков. Он подчеркнул, что "миротворческие усилия президента США фактически разбиваются о скалу европейского милитаризма".

По мнению представителя Кремля, "роль Европы в нагнетании ситуации максимальная". "Европейцы всячески поощряют киевский режим на несговорчивость, отсутствие диалога. Киевский режим, если бы этого провоцирования не ощущал, вел бы себя по-другому", - сказал Песков. "Мы слышим заявления из Брюсселя и европейских столиц о необходимости воссоздания новых стен между Европой, и как они считают, нашей страной. Хотя история уже показала абсурдность и бесперспективность таких действий. Европа действительно говорит о том, что нужно готовиться к войне. Европа говорит о том, что значительную часть бюджета нужно тратить на военные цели", - заметил Песков.

"Европа фактически не скрывает своего желания устраивать провокационные действия, на полном серьезе обсуждает возможность, например, блокировки Балтийского моря для торгового судоходства. Хорошо, что там пока еще остаются хоть в каких-то вопросах какие-то трезвые головы, которые говорят, что это может иметь катастрофические последствия", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Американские фондовые индексы завершили ростом сессию в четверг и обновили исторические максимумы. Инвесторы оценивали данные по рынку труда США, публикуемые частными организациями, и пытались взвесить возможные последствия шатдауна и перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва.

Американское министерство труда из-за приостановки работы правительства не будет публиковать статистические отчеты. Таким образом, данные о состоянии рынка труда страны в сентябре, публикация которых была запланирована на 3 октября, не будут обнародованы, пишут американские СМИ. Также в четверг не вышли еженедельные данные о числе граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице. Руководители Федеральной резервной системы опираются на данные о занятости при принятии решений по процентным ставкам. Следующее заседание ФРС назначено на 28-29 октября.

Правительственные учреждения США приостановили работу в среду, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности. Перерыв в работе правительства, по всей видимости, продлится не менее трех дней, поскольку в четверг Сенат не стал проводить заседание в связи с праздником Йом-Кипур.

Накануне из отчета организации ADP стало известно, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в сентябре сократилось на максимальные с марта 2023 года 32 тыс. Аналитики ожидали повышения на 50 тыс. Ослабление рынка труда увеличивает вероятность скорого снижения процентной ставки в США. Тем временем американские компании в сентябре объявили о сокращении числа рабочих мест на 54,06 тыс., сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это на 37% ниже показателя за август текущего года. С начала текущего года компании объявили о сокращении штатов на 946,43 тыс. сотрудников. Это максимальный показатель за пять лет и пятый по величине за всю историю подсчетов (36 лет).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в пятницу. Биржи Южной Кореи и материковой части Китая закрыты из-за праздников. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:36 мск опустился на 0,68%. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 мск повысилось на 1,73%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,51%.

В свою очередь мировые цены на нефть повышаются в пятницу после падения накануне до четырехмесячных минимумов. Рынок снижался четыре предыдущие сессии и завершает неделю в значительном минусе на опасениях избытка предложения. Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики близки к решению этой проблемы.

В то же время данные американского министерства энергетики, опубликованные на этой неделе, показали рост запасов энергоносителей в стране, и участники рынка ждут очередного увеличения квот на добычу нефти странами ОПЕК+, встреча которых состоится в это воскресенье. Участники встречи могут согласовать увеличение добычи в ноябре в размере до 500 тыс. баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $64,7 за баррель, что на 0,92% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты опустились в цене на 1,9%, до $64,11 за баррель, минимума со 2 июня. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,98%, до $61,07 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 2,1%, до $60,48 за баррель, минимума с 30 мая. С начала этой недели Brent подешевела на 6,7%, WTI - на 7,3%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 17,087 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 октября снизился на 0,23% и составил 116,66 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,19%, опустившись до 1154,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Автодор-003Р-02" (-1,85%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,85%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,72%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,62%), а в лидерах повышения - облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,45%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,42%) и "РЖД-001P-01R" (+0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Маэстро" 6 октября начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Размещение продлится три рабочих дня. Предусмотрены годовые переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 4% годовых. В обращении находится выпуск дебютных биржевых облигаций компании на 3 млрд рублей.

ООО "Электрорешения" (работает под брендом EKF) установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 22,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 24,98% годовых. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 2 октября. Техразмещение запланировано на 7 октября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Село Зеленое холдинг" 16 октября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск облигаций со сроком обращения 1,5 года серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред не выше 300 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 21 октября. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Пром гарант" допустило дефолт по выплате 11-купона 3-летних облигаций 1-й серии объемом 250 млн рублей. Размер неисполненных обязательств - 501 тыс. 119,87 рублей. Причина - отсутствие достаточного количества денежных средств на дату исполнения. Компания 16 октября 2024 года начала размещение выпуска номинальным объемом 250 млн рублей. Выпуск будет размещаться до погашения. У компании нет других бондов в обращении.

ООО "Бизнес-лэнд" допустило технический дефолт по выплате 5-го купона дебютных облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Размер неисполненных обязательств - 17 млн 202 тыс. рублей. Компания опубликовала информацию о временной невозможности исполнения обязательств по выплате купонного дохода по своим облигациям в связи со сложившимися рыночными условиями. Эмитент планирует в ближайшие 10 дней полностью исполнить свои обязательства и проводит соответствующие мероприятия, в частности, достигнуты договоренности о продаже части принадлежащих компании объектов коммерческой недвижимости. Несмотря на все обстоятельства, эмитент продолжает активно вести реконструкцию приобретенных объектов и передавать их в аренду для увеличения финансового потока. ООО "Бизнес-лэнд" разместило выпуск в июле 2024 года по ставке 23% годовых.