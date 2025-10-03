.
Мнения аналитиков
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Путин: охлаждение экономики РФ не должно ее перезаморозить
Главной задачей для экономики РФ является ее диверсификация и повышение производительности труда, сейчас идет вынужденное охлаждение, которое не должно ее перезаморозить, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного...
 
Экспорт дизеля для производителей хотят сократить
Для увеличения поставок дизеля на внутренний рынок власти решили помимо запрета на экспорт этого вида топлива для не производителей ввести также ограничения его поставок на внешние рынки и для производителей. Такое решение было принято на заседании...
 
Причины дальнейшего снижения безработицы
Безработица в России в августе снизилась до 2,1% - нового исторического минимума, свидетельствуют последние данные Росстата. Как полагают некоторые опрошенные "Ведомостями" эксперты, одним из факторов снижения безработицы в августе 2025 г. стала...
 
03 октября 2025 года 09:47

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 3 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Возможные поставки США "Томагавков" Украине не изменят соотношения сил на поле боя, они будут сбиваться, а сам факт поставок нанесет ущерб российско-американским отношениям, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это опасно. Что касается "Томагавков", это мощное оружие, правда, уже не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу. И конечно, это не изменит, вообще никак не изменит соотношения сил на поле боя", - сказал Путин в четверг, отвечая на вопросы в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Я уже говорил, что фундаментальные проблемы украинских вооруженных сил, сколько их там ни насыщай дронами и сколько ни создавай, на первый взгляд, непреодолимые линии обороны с помощью дронов, все равно, если личного состава не будет, воевать-то некому. Я говорил об изменении тактики ведения боевых действий в связи с новой техникой. Посмотрите, как идут наши войска. Да, это требует времени - по 2-3 человека продвигаются, РЭБ работает, подавляет. И здесь то же самое будет. Но вот были же ATACMS - и что? Наносили определенный ущерб, но в конце концов системы ПВО России приспособились, и несмотря на то, что они гиперзвуковые, начали их сбивать", - отметил Путин. "Могут "Томагавки" нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО", - заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что поставки США ракет "Томагавк" на Украину нанесут ущерб российско-американским отношениям, в которых наметился "свет в конце тоннеля". "Конечно, нанесут. Ну а как же? Применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США", - заявил Путин.

Милитаристский настрой Европы мешает украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом мы видим, что Европа зашлась в такой антироссийской истерике милитаристской. Чем это кончится, посмотрим, но такая позиция сильно мешает процессу выхода на мирное русло урегулирования с Украиной", - сказал Песков в интервью "Известиям".

"Мы, с одной стороны, на фоне этого продолжаем специальную военную операцию, с другой стороны, мы сохраняем открытость к переговорам, решению всех наших проблем путем переговоров. Мы продолжаем поддерживать миротворческие усилия президента США, считаем, что это очень важно", - отметил Песков. Он подчеркнул, что "миротворческие усилия президента США фактически разбиваются о скалу европейского милитаризма".

По мнению представителя Кремля, "роль Европы в нагнетании ситуации максимальная". "Европейцы всячески поощряют киевский режим на несговорчивость, отсутствие диалога. Киевский режим, если бы этого провоцирования не ощущал, вел бы себя по-другому", - сказал Песков. "Мы слышим заявления из Брюсселя и европейских столиц о необходимости воссоздания новых стен между Европой, и как они считают, нашей страной. Хотя история уже показала абсурдность и бесперспективность таких действий. Европа действительно говорит о том, что нужно готовиться к войне. Европа говорит о том, что значительную часть бюджета нужно тратить на военные цели", - заметил Песков.

"Европа фактически не скрывает своего желания устраивать провокационные действия, на полном серьезе обсуждает возможность, например, блокировки Балтийского моря для торгового судоходства. Хорошо, что там пока еще остаются хоть в каких-то вопросах какие-то трезвые головы, которые говорят, что это может иметь катастрофические последствия", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Американские фондовые индексы завершили ростом сессию в четверг и обновили исторические максимумы. Инвесторы оценивали данные по рынку труда США, публикуемые частными организациями, и пытались взвесить возможные последствия шатдауна и перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва.

Американское министерство труда из-за приостановки работы правительства не будет публиковать статистические отчеты. Таким образом, данные о состоянии рынка труда страны в сентябре, публикация которых была запланирована на 3 октября, не будут обнародованы, пишут американские СМИ. Также в четверг не вышли еженедельные данные о числе граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице. Руководители Федеральной резервной системы опираются на данные о занятости при принятии решений по процентным ставкам. Следующее заседание ФРС назначено на 28-29 октября.

Правительственные учреждения США приостановили работу в среду, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности. Перерыв в работе правительства, по всей видимости, продлится не менее трех дней, поскольку в четверг Сенат не стал проводить заседание в связи с праздником Йом-Кипур.

Накануне из отчета организации ADP стало известно, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в сентябре сократилось на максимальные с марта 2023 года 32 тыс. Аналитики ожидали повышения на 50 тыс. Ослабление рынка труда увеличивает вероятность скорого снижения процентной ставки в США. Тем временем американские компании в сентябре объявили о сокращении числа рабочих мест на 54,06 тыс., сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это на 37% ниже показателя за август текущего года. С начала текущего года компании объявили о сокращении штатов на 946,43 тыс. сотрудников. Это максимальный показатель за пять лет и пятый по величине за всю историю подсчетов (36 лет).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в пятницу. Биржи Южной Кореи и материковой части Китая закрыты из-за праздников. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:36 мск опустился на 0,68%. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 мск повысилось на 1,73%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,51%.

В свою очередь мировые цены на нефть повышаются в пятницу после падения накануне до четырехмесячных минимумов. Рынок снижался четыре предыдущие сессии и завершает неделю в значительном минусе на опасениях избытка предложения. Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики близки к решению этой проблемы.

В то же время данные американского министерства энергетики, опубликованные на этой неделе, показали рост запасов энергоносителей в стране, и участники рынка ждут очередного увеличения квот на добычу нефти странами ОПЕК+, встреча которых состоится в это воскресенье. Участники встречи могут согласовать увеличение добычи в ноябре в размере до 500 тыс. баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $64,7 за баррель, что на 0,92% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты опустились в цене на 1,9%, до $64,11 за баррель, минимума со 2 июня. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,98%, до $61,07 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 2,1%, до $60,48 за баррель, минимума с 30 мая. С начала этой недели Brent подешевела на 6,7%, WTI - на 7,3%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 17,087 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 октября снизился на 0,23% и составил 116,66 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,19%, опустившись до 1154,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Автодор-003Р-02" (-1,85%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,85%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,72%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,62%), а в лидерах повышения - облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,45%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,42%) и "РЖД-001P-01R" (+0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Маэстро" 6 октября начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Размещение продлится три рабочих дня. Предусмотрены годовые переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 4% годовых. В обращении находится выпуск дебютных биржевых облигаций компании на 3 млрд рублей.

ООО "Электрорешения" (работает под брендом EKF) установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 22,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 24,98% годовых. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 2 октября. Техразмещение запланировано на 7 октября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Село Зеленое холдинг" 16 октября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск облигаций со сроком обращения 1,5 года серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред не выше 300 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 21 октября. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Пром гарант" допустило дефолт по выплате 11-купона 3-летних облигаций 1-й серии объемом 250 млн рублей. Размер неисполненных обязательств - 501 тыс. 119,87 рублей. Причина - отсутствие достаточного количества денежных средств на дату исполнения. Компания 16 октября 2024 года начала размещение выпуска номинальным объемом 250 млн рублей. Выпуск будет размещаться до погашения. У компании нет других бондов в обращении.

ООО "Бизнес-лэнд" допустило технический дефолт по выплате 5-го купона дебютных облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Размер неисполненных обязательств - 17 млн 202 тыс. рублей. Компания опубликовала информацию о временной невозможности исполнения обязательств по выплате купонного дохода по своим облигациям в связи со сложившимися рыночными условиями. Эмитент планирует в ближайшие 10 дней полностью исполнить свои обязательства и проводит соответствующие мероприятия, в частности, достигнуты договоренности о продаже части принадлежащих компании объектов коммерческой недвижимости. Несмотря на все обстоятельства, эмитент продолжает активно вести реконструкцию приобретенных объектов и передавать их в аренду для увеличения финансового потока. ООО "Бизнес-лэнд" разместило выпуск в июле 2024 года по ставке 23% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


03 октября 2025 года 19:50
Рынок акций РФ на неделе обновил минимум с декабря 2024г по индексу МосБиржи на фоне падения нефти и роста рубля
Рынок акций РФ на неделе оставался под давлением продаж в условиях сохранение геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны ЕС, а также ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января. Также давление на рынок оказали укрепление рубля и упавшая до уровней начала июня нефть из-за опасений избытка предложения.    читать дальше
03 октября 2025 года 19:40
Рынок акций РФ в пятницу упал к 2600п по индексу МосБиржи, обновив минимум закрытия с 19 декабря 2024г
Москва. 3 октября. Рынок акций РФ в пятницу продолжил снижение в отсутствие оптимистичных новостей в условиях сохраняющейся геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны Запада и ожиданий паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за вероятного повышения инфляции после планируемого роста налогов с нового года; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $64,7 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2600 пунктов, обновив минимум закрытия торгов с 19 декабря 2024 года, после утреннего коррекционного роста к 2650 пунктам.    читать дальше
03 октября 2025 года 19:30
Рубль в пятницу упал в паре с юанем в рамках коррекции после роста в предыдущие сессии
Москва. 3 октября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам пятницы. Рубль упал перед выходными днями и в рамках коррекции после сильного роста на "тонком" рынке, образовавшемся в предыдущие дни на фоне "золотой недели" каникул в Китае.    читать дальше
03 октября 2025 года 19:09
"Финам" понизил прогнозную цену акций Газпрома до 160,5 руб
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций "Газпрома" со 179,4 рубля до 160,5 рубля за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 37,8% от текущего уровня), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Локально, отмечает эксперт, акции...    читать дальше
03 октября 2025 года 18:48
Инвестбанк "Синара" сохраняет прогноз ослабления рубля до 90 руб./$1 в ближайшие месяцы
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ослабления рубля к доллару США до уровня 90 руб./$1 в ближайшие месяцы, говорится в обзоре главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина. Министерство финансов объявило, что с 7 октября по 7 ноября в рамках бюджетного правила...    читать дальше
03 октября 2025 года 18:25
Цена нефти Brent будет двигаться в диапазоне $63-66/барр. в начале следующей недели - Freedom Finance Global
Цена нефти Brent, скорее всего, будет двигаться в диапазоне $63-66 за баррель в начале следующей недели, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Мировые цены на нефть завершают торговую неделю умеренным повышением, констатирует эксперт. Цена сорта Brent подрастает на...    читать дальше
03 октября 2025 года 18:00
ПСБ позитивно оценивает долгосрочные перспективы рынка ОФЗ
Долгосрочные перспективы рынка ОФЗ остаются позитивными, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Рынок ОФЗ продолжает испытывать на себе совокупность негативных факторов: переоценка ожиданий по снижению ключевой ставки, увеличение программы заимствований Минфина и повышенные геополитические...    читать дальше
03 октября 2025 года 17:35
Юань может вернуться в диапазон 11,5-12 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Юань может вернуться в диапазон 11,5-12 руб./юань на следующей неделе, говорится в обзоре банка ПСБ. "На текущей неделе, несмотря на прохождение пика налоговых выплат и снижение цен на нефть, рубль смог продолжить волну укрепления, - констатируют эксперты. - Поддержку национальной валюте, на наш...    читать дальше
03 октября 2025 года 17:00
Вероятен восстановительный рост акций Tesla - инвестбанк "Синара"
Вероятен восстановительный рост акций Tesla, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара". "Акции Tesla подешевели вчера на 5,1%, хотя за последние три месяца компания поставила 497099 автомобилей, на 7% превзойдя результат годичной давности и на 12% - консенсус-прогноз рынка, -...    читать дальше
03 октября 2025 года 16:33
Прогнозный диапазон для рубля на конец 2025г - 83-85 руб./$1 и 11,75-12,25 руб./юань - "Велес Капитал"
Прогнозный диапазон для рубля на конец 2025 года составляет 83-85 руб./$1, 97-99 руб./EUR1 и 11,75-12,25 руб./юань, сообщается в стратегии инвесткомпании "Велес Капитал" на 4К25. "В начале сентября продажи рубля резко усилились, - пишут эксперты. - Однако этот период, скорее, отражал уже локальное...    читать дальше
03 октября 2025 года 15:49
Индекс Мосбиржи вплотную подошел к последнему рубежу обороны "быков" - отметке 2600п - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи вплотную подошел к последнему рубежу обороны "быков" - отметке 2600 пунктов, говорится в стратегии инвесткомпании "Велес Капитал" на 4К25. Сентябрь стал месяцем разочарований для российского рынка, отмечают аналитики. Вместо развития августовского роста индексы рухнули к летним...    читать дальше
03 октября 2025 года 15:18
Обновленный прогноз для индекса Мосбиржи на конец 2025г составляет 2850п - SberCIB
Обновленный прогноз SberCIB Investment Research для индекса Мосбиржи на конец 2025 года составляет 2850 пунктов и на 2026 год - 3700 пунктов, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка. По мнению экспертов, на горизонте нескольких месяцев баланс рисков смещен в негативную сторону. Основные...    читать дальше
03 октября 2025 года 15:16
Рубль днем активно дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после роста в предыдущие сессии
Москва. 3 октября. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже днем в пятницу. Рубль падает перед выходными днями и в рамках коррекции после сильного роста на "тонком" рынке, образовавшемся в предыдущие дни на фоне "золотой недели" каникул в Китае.    читать дальше
03 октября 2025 года 14:48
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6690-6760п - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6690-6760 пунктов при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан. "С технической точки зрения S&P 500 достиг нового исторического максимума, - указывает эксперт...    читать дальше
03 октября 2025 года 14:15
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Ростелекома с целью 51,4 руб
"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции ПАО "Ростелеком" с целью 51,4 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 10,93%, стоп-приказ: 80,96 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на рост выручки на 11%,...    читать дальше
