Юань может перейти к росту в преддверии выходных - ПСБ

Юань может перейти к росту в преддверии выходных, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Рубль продолжил в четверг волну укрепления, в результате чего юань потерял 0,4%, закончив сессию в районе 11,32 рубля, - отмечает эксперт в комментарии. - Целевым по курсу юаня на пятницу видим диапазон 11,2-11,6 руб. При этом китайская валюта может перейти к коррекционному восстановлению, чему будет способствовать фиксация прибыли по коротким позициям в преддверии выходных. Это может привести к возвращению пары юань/рубль в район отметки 11,5 руб./юань, которая выступает ближайшим сопротивлением. Сдерживающим для восстановления продолжит оставаться фактор китайских праздников, что сказывается на торговых оборотах и волатильности на валютном рынке".

На взгляд аналитика, с точки зрения факторов спроса и предложения в текущий момент нет поводов для закрепления китайской валюты ниже 11,5 руб./юань.

По оценкам Зварича, с фундаментальной точки зрения актуальным для юаня продолжает оставаться диапазон 11,5-12 руб./юань. На горизонте ближайших недель эксперт банка ожидает возвращения китайской валюты в рамки данного коридора с попытками выхода к концу осени к его верхней границе.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.