Рубль в четверг повысился в паре с юанем, обновил в ходе торгов максимум с начала сентября

Москва. 2 октября. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам сессии в четверг, рубль вырос на "тонком" рынке, образовавшемся на фоне "золотой недели" каникул в Китае. Биржи материкового Китая закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещен с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,317 руб., что на 4,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань падал до 11,26 руб. впервые со 2 сентября.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 октября на 48,82 копейки, до 81,0085 руб./$1, и снизил курс евро на 29,71 копейки, до 95,3411 руб./EUR1.

Рост потребительских цен в РФ с 23 по 29 сентября составил 0,13% после повышения на 0,08% с 16 по 22 сентября, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца цены в РФ к 29 сентября выросли на 0,34%, с начала года - на 4,29%.

Из данных за 29 дней сентября этого года и данных за сентябрь 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 29 сентября замедлилась до 8,01% с 8,14% на конец августа (точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 10 октября).

"Поддержку рублю может оказывать перспектива более длительного периода высоких процентных ставок. Вероятность такого сценария увеличилась после вчерашней экономической статистики. Хотя отчет Росстата продемонстрировал возобновление снижения годовой инфляции, недельная продолжила повышаться. Кроме того, данные ведомства за июль-август свидетельствуют о росте зарплат и потребления. На этом фоне Банк России на октябрьском заседании может сохранить ключевую ставку без изменения, а также дать достаточно жесткий сигнал относительно дальнейшей денежно-кредитной политики", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Высока вероятность возврата курса пары "доллар-рубль" в диапазон 95-100 руб./$1 в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре аналитиков компании "КИТ Финанс брокер".

"В сентябре рубль получил традиционную поддержку за счет налогового периода: экспортеры активно конвертировали валютную выручку в рубли для уплаты налогов, что увеличило предложение иностранной валюты на рынке, - напоминают эксперты. - В качестве дополнительного фактора поддержки рубля можно выделить снижение ставки ФРС США на 0,25 п.п. и общую слабость доллара на глобальном рынке".

По мнению аналитиков компании "КИТ Финанс брокер", заседание Банка России 24 октября станет главным событием месяца для валютного рынка. Они подчеркивают, что за последние недели ожидания аналитиков заметно изменились: если ранее базовый сценарий предполагал снижение ключевой ставки на 1 п.п. на каждом заседании ЦБ до конца года, то теперь все чаще звучат мнения, что ставка может остаться на уровне 17% вплоть до начала 2026 года.

Сохранение высокой ключевой ставки будет поддерживающим фактором для рубля за счет привлекательности рублевых активов, полагают эксперты. Однако в среднесрочной перспективе они по-прежнему оценивают вероятность возврата курса в диапазон 95-100 руб./$1 как высокую.

Цены на нефть продолжают снижаться на торгах в четверг на опасениях избытка предложения на мировом рынке, Brent торгуется на минимуме с начала июня.

Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики близки к решению этой проблемы.

В то же время данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали рост запасов энергоносителей в стране, кроме того, участники рынка ждут очередного увеличения квот на добычу нефти странами ОПЕК+.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск уменьшается на 1,5%, до $64,37 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,52%, до $60,83 за баррель.

Очередная встреча ОПЕК+ состоится в воскресенье, на ней будут обсуждаться квоты на добычу на ноябрь. Участники сделки могут согласовать увеличение добычи в ноябре в размере до 500 тыс. баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно опубликованному в среду докладу Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 1,79 млн баррелей. Товарные запасы бензина увеличились на 4,13 млн баррелей, дистиллятов - на 578 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 октября упала на 19 базисных пунктов, до 16,8% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в четверг опустилась на 3 базисных пункта, до 17,28% годовых, на срок три месяца - на 4 базисных пункта, до 18,47% годовых. Версия RUONIA на шесть месяцев уменьшилась на 2 базисных пункта и составила 20,31% годовых.