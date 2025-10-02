Дивиденды Газпром нефти по итогам 2025г составят 35-45 руб. на акцию - Freedom Finance Global

Дивиденды "Газпром нефти" по итогам 2025г составят 35-45 руб. на акцию при нейтральном рынке нефти, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Акционеры "Газпром нефти" утвердили дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 17,3 руб. на акцию. По текущей цене бумаг компании в 493 руб. дивидендная доходность на полугодие составляет 3,5%, что для нефтегазового сектора выглядит достаточно умеренно, считает эксперт инвесткомпании.

"Дивидендная политика "Газпром нефти" фиксирует выплату не менее 50% прибыли по МСФО с корректировками и допускает промежуточные дивиденды по итогам шести месяцев, - указывает Чернов. - В 2023 году компания направила около 75% прибыли на дивиденды, а за 2024 год порядка 78%, суммарно 79,17 руб. на акцию включая мощные промежуточные 51,96 руб. за первое полугодие 2024-го. Текущие 17,3 руб. заметно ниже из-за просадки финансовых результатов в первом полугодии 2025 года, так как прибыль компании по МСФО снизилась на 54,2% г/г на фоне более низких мировых цен на углеводороды, изменения в общемировой макроэкономической конъюнктуре и сжатия маржи переработки".

Аналитик считает, что компании удается сохранять дисциплину выплат, но размер дивиденда очень чувствителен к ее прибыли. Во втором полугодии традиционно помогает сезон по переработке и экспортные поставки, однако потенциал роста чистой прибыли ограничен налоговой нагрузкой, конъюнктурой ОПЕК+, перебоями производства и поставок нефти из-за плановых сезонных ремонтных работ на НПЗ.

"Поэтому в своем базовом сценарии мы ожидаем дивиденды за второе полугодие немного выше текущих, но годовая сумма останется ниже 2024 года, - делает вывод Чернов. - Ориентир по итогам года прогнозируем в диапазоне 35-45 руб. на акцию при нейтральном рынке нефти. Основные риски этого прогноза связаны с ценой Brent и курсом рубля, а также санкционной политикой".

