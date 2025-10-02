Рубль днем продолжает уверенно повышаться в паре с юанем после обновления максимума с начала сентября

Москва. 2 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже днем в четверг, рубль растет на "тонком" рынке, образовавшемся на фоне "золотой недели" каникул в Китае. Биржи материкового Китая закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещен с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3525 руб., что на 7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань падал до 11,26 руб. впервые со 2 сентября.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 9 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,36 руб./$1; контракт EURRUBF повысился на 8 копеек, до 95,5 руб./EUR1.

Участники рынка ждут выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, состоится в четверг, 2 октября.

"Это ежегодное, традиционное выступление. Без преувеличения, во всем мире это выступление ждут с нетерпением. Как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется", - подчеркнул представитель Кремля.

Рост потребительских цен в РФ с 23 по 29 сентября составил 0,13% после повышения на 0,08% с 16 по 22 сентября, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца цены в РФ к 29 сентября выросли на 0,34%, с начала года - на 4,29%.

Из данных за 29 дней сентября этого года и данных за сентябрь 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 29 сентября замедлилась до 8,01% с 8,14% на конец августа (точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 10 октября).

Валютная пара юань/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 11,2-11,6 руб. за юань в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Полагаем, что фактор китайских праздников будет сдерживать торговые обороты и волатильность на валютном рынке в конце недели. Целевым по курсу юаня на четверг видим диапазон 11,2-11,6 руб. за юань. Взгляд на конец месяца сохраняем - рассчитываем на возобновление ослабления рубля к середине октября с возвратом биржевого курса к 12 руб. за юань", - пишет эксперт в комментарии.

Курс валютной пары юань/рубль пока может остаться ниже уровня 11,45 руб. за юань на фоне длительных выходных в Китае, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду не дал каких-либо рекомендаций по уровням наращивания добычи, но давление на котировки нефти оказали недельные данные Минэнерго США, показавшие неожиданно сильный рост бензиновых запасов, отмечают эксперты. В текущих условиях сырью пока будет сложно вернуться устойчиво выше $66,5 за баррель без дополнительных драйверов, полагают они.

Нефтяные котировки начали снижаться днем в четверг, опускаясь четвертую сессию подряд на опасениях, что предложение нефти на мировом рынке превысит спрос.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск уменьшается на 0,46%, до $65,06 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,42%, до $61,51 за баррель.

В среду цена на Brent опустилась до минимума с 5 июня, на WTI - до минимума с 30 мая на данных министерства энергетики США о росте запасов нефти и продуктов нефтепереработки на прошлой неделе.

Как показали опубликованные в среду данные, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,79 млн баррелей. Товарные запасы бензина увеличились на 4,13 млн баррелей, дистиллятов - на 578 тыс. баррелей.

Между тем члены G7 приняли решение усилить давление на страны, продолжающие закупать нефть у России.

"Мы согласились с тем, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, являющийся основным источником ее доходов, - говорится в заявлении министров финансов этой группы. - Мы будем нацелены на тех, кто продолжает наращивать закупки российской нефти, и на тех, кто способствует обходу санкций".

Внимание участников рынка направлено за встречу ОПЕК+, которая состоится в воскресенье и на которой будут обсуждаться квоты на добычу на ноябрь. Аналитики предполагают, что квоты будут увеличены, что усилит излишек предложения на мировом рынке.

