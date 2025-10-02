Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций МДМГ

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций МКПАО "МД Медикал Груп" ("МДМГ" , управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1500 рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Анастасии Егазарян.

Совет директоров эмитента принял решение рекомендовать к выплате промежуточные дивиденды в размере 42 руб. на акцию, то есть на общую сумму 3,2 млрд руб., отмечает эксперт.

Коэффициент выплаты составляет более 62% от чистой прибыли группы за первое полугодие.

Дата закрытия реестра - 20 октября, выплата ожидается не позднее середины ноября.

"Дивидендная доходность с учетом рекомендованных советом директоров параметров составляет 3,4%. Промежуточный дивиденд соответствует ожидаемому нами размеру совокупных выплат по итогам 2025 года - 87 руб. на акцию. Мы расцениваем эту новость как положительное, но ожидаемое событие и подтверждаем для МДМГ рекомендацию "выше рынка" с целевой ценой 1500 руб. за штуку", - пишет Егазарян.

