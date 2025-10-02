Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов в среду, S&P 500 обновил рекорд. Фондовые индексы стран АТР растут в четверг. Нефть умеренно дорожает в четверг утром, Brent торгуется по $65,7 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, несмотря на приостановку работы правительства страны.

Работа правительственных учреждений была приостановлена в среду с 0:00 часов по восточному времени США (7:00 мск). До этого времени в стране действовал закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте сроком до 30 сентября. Палата представителей Конгресса ранее одобрила законопроект о продлении временного финансирования до 21 ноября, но в среду его не смог принять Сенат, что привело к шатдауну.

Разногласия по одобрению законопроекта возникли из-за увеличенных субсидий в рамках закона о защите пациентов и доступном здравоохранении, более известном как Obamacare, который был подписан бывшим президентом США Бараком Обамой в 2010 году.

Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что шатдаун окажется недолгим. "Я, на самом деле, не думаю, что шатдаун окажется таким уж долгим", - заявил Вэнс на брифинге в Белом доме в среду.

Из-за шатдауна в пятницу не будут опубликованы данные министерства труда по занятости - ключевой отчет о состоянии американской экономики, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система.

Согласно опубликованным в среду данным организации ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в сентябре сократилось на максимальные с марта 2023 года 32 тыс. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 50 тыс. Сентябрьское снижение связано в том числе с изменением подхода к анализу данных.

В августе, по пересмотренным данным, занятость в Штатах уменьшилось на 3 тыс. рабочих мест. Изначально сообщалась о росте на 54 тыс.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49,1 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, сообщил в среду Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49 пунктов.

Акции производителя спортивной экипировки Nike Inc. (SPB: NKE) прибавили в цене 6,4% по итогам торгов на сильной отчетности. Компания сократила чистую прибыль и увеличила выручку в первом финквартале, при этом оба показателя превысили прогнозы рынка.

Котировки бумаг оператора электростанций AES подскочили на 16,8%. Financial Times со ссылкой на источники написала, что фонд Global Infrastructure Partners близок к покупке этой компании с оценкой на уровне $38 млрд.

Рыночная стоимость General Mills повысилась на 0,6% после новостей, что этот производитель продуктов питания, один из крупнейших в США, закроет три предприятия в штате Миссури.

Occidental Petroleum нарастила капитализацию на 1% после сообщения The Wall Street Journal со ссылкой на источники о том, что Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) Уоррена Баффета ведет переговоры о покупке ее нефтехимического подразделения за $10 млрд.

Бумаги канадского производителя лития Lithium Americas взлетели на 23,3% на новостях о приобретении американским правительством 5% компании, а также 5% в литиевом проекте Thacker Pass Nevada, который она реализует в партнерстве с General Motors (SPB: GM).

Разработчик процессоров Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличил рыночную стоимость на 0,4%.

Акции Cal-Maine Foods подешевели на 1,2%. Крупнейший в Штатах производитель и дистрибьютор яиц увеличил чистую прибыль на 33% в первом квартале 2026 финансового года, выручку - на 17,4%, но оба показателя оказались ниже ожиданий экспертов.

Котировки бумаг чипмейкера Marvell Technology опустились на 0,2%, до $83,89 за штуку, после того, как аналитики TD Cowen ухудшили рекомендацию для них до "держать" с "покупать", снизив целевую цену до $85 с $90.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,09% и составил 46441,1 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,34% - до рекордных 6711,2 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,42% и составил 22755,16 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут, при этом биржи материковой части Китая продолжают оставаться закрытыми из-за праздников.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:23 мск увеличилось на 1%.

Индекс потребительского доверия в Японии в сентябре поднялся до максимального уровня за девять месяцев и составил 35,3 пункта по сравнению с 34,9 пункта в последний месяц лета.

В число лидеров подъема котировок входят акции технологических компаний, включая Disco Corp. (+9,9%), Tokyo Electron (+7,9%), Screen Holdings (+6,1%), Sumco Corp. (+6%), SoftBank Group (+5,8%). Также существенно повысилась стоимость производителей цветных металлов Sumitomo Metal Mining (+6,2%) и Mitsui Mining & Smelting (+5,8%).

Между тем бумаги Nissan Motor и Sony подешевели на 1,7%, Fast Retailing - на 0,5%, Tokyo Electric Power - на 8,4%, Kansai Electric Power - на 3,7%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:23 мск поднялся на 1,6% и достиг максимума с июля 2021 года, сообщает Trading Economics. С 1 по 8 октября биржи материкового Китая закрыты в связи с государственными праздниками.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее значительный рост цен показывают акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. (+10,9%) и производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings (+9%).

Также повышается стоимость бумаг интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 5,8%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 4,3%, фармкомпании Hansoh Pharmaceutical - на 4,7%, производителя цветных металлов Zijin Mining Group - 4,1%, автомобильной Li Auto (SPB: LI) - на 1,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,3%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 3,6%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,6%.

Самое сильное снижение котировок демонстрируют акции девелопера Longfor (-5,5%) и производителя игрушек Pop Mart International Group (-4,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 мск подскочил на 2,6%.

Потребительские цены в Южной Корее в сентябре выросли на 2,1% в годовом выражении (при среднем прогнозе аналитиков в 2%). Таким образом, инфляция усилилась по сравнению с 1,7% в августе.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 10%. Днем ранее компании объявили о заключении предварительного соглашения о поставках чипов памяти для проекта Stargate компании OpenAI.

Бумаги автомобильной Hyundai Motor подорожали на 2,8%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,7%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,6% и 1,8% соответственно.

Также дорожают акции производителя лития Liontown Resources (+9,4%), а также урана - Paladin Energy (+5,8%), Deep Yellow (+4,8%) и Boss Energy (+4,6%).

Цена акций крупнейших банков страны снижается: Commonwealth Bank - на 1%, ANZ - на 0,5%, National Australia Bank - на 0,4%, Westpac Banking - на 0,1%.

Бумаги нефтяных компаний Santos и Woodside Energy подорожали соответственно на 1% и 0,7%.

Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после снижения до четырехмесячных минимумов по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск растет на $0,38 (0,58%), до $65,73 за баррель. В среду контракт подешевел на $0,68 (1%), до $65,35 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на $0,35 (0,57%), до $62,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,59 (0,9%), до $61,78 за баррель.

В среду цена на Brent опустилась до минимума с 5 июня, на WTI - до минимума с 30 мая на сообщениях СМИ о том, восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

В секретариате ОПЕК опровергли эту информацию, заявив, что подобные утверждения "совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение". Заседание ОПЕК+, на котором будут обсуждаться квоты добычи, состоится 5 октября.

Аналитик Nissan Securities Хироюки Кикукава отмечает, что приближение цены WTI к уровню поддержки $60 за баррель подогрело интерес со стороны покупателей. По его словам, росту цен на нефть способствуют также повышенные геополитические риски и ожидания ужесточения санкций против покупателей российской нефти.

Члены G7 приняли решение усилить давление на страны, продолжающие закупать нефть у России.

"Мы согласились с тем, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, являющийся основным источником ее доходов, - говорится в заявлении министров финансов этой группы. - Мы будем нацелены на тех, кто продолжает наращивать закупки российской нефти, и на тех, кто способствует обходу санкций".

Участники рынка продолжают следить за ситуацией в США, где в среду была приостановлена работа правительственных учреждений. Во вторник истек срок действия закона о временном финансировании работы федеральных ведомств. Палата представителей Конгресса ранее одобрила законопроект о его продлении до 21 ноября, однако Сенат не смог его принять, что привело к шатдауну.

Министерство энергетики США накануне сообщило, что в ближайшее время будет продолжать публикацию данных в обычном режиме, несмотря на приостановку финансирования.

Как показали опубликованные в среду данные, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,79 млн баррелей. Товарные запасы бензина увеличились на 4,13 млн баррелей, дистиллятов - на 578 тыс. баррелей.