.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
За январь-август рост ВВП РФ составил 1%
Рост ВВП РФ в августе 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% в годовом сравнении после повышения также на 0,4% в июле, на 1,0% в июне, 0,7% в мае, 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе, говорится в...
 
Доля расходов домохозяйств в структуре ВВП РФ во 2-м квартале выросла до 52,7%
Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2-го квартала 2025 года составила 73,1% против 70,1% во 2-м квартале 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). При этом доля расходов домохозяйств...
 
Свыше 700 тыс. россиян смогут забрать пенсионные накопления в 2026 году
В следующем году 706 тыс. человек смогут получить свои пенсионные накопления разом. Размер такой выплаты будет зависеть от суммы денег на специальном счете, но в среднем в РФ она составит 68 тыс. рублей в 2026-м. Такие данные приводятся в материалах...
 
02 октября 2025 года 09:55

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 2 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе отсутствия значимых новостей на геополитическую и санкционную тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Рост потребительских цен в РФ за неделю с 23 по 29 сентября составил 0,13% после повышения на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат. Из данных за 29 дней сентября этого года и данных за сентябрь 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 29 сентября замедлилась до 8,01% с 8,14% на конец августа (точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 10 октября).

Рост ВВП РФ в августе 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% в годовом сравнении после повышения также на 0,4% в июле и на 1,0% в июне, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-август 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,0% в годовом выражении. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии, в 2026 году до 1,3% с 2,4%. Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,1%, в 2026 году - на 1,7%.

Тем временем издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что США предоставят Киеву данные о целях в России, просят НАТО оказать Украине аналогичную поддержку. По словам американских официальных лиц, США предоставят Украине разведданные для нанесения ракетных ударов дальнего радиуса действия по энергетической инфраструктуре России. Это связано с тем, что администрация Трампа рассматривает возможность отправки Киеву "мощного оружия, которое могло бы поразить больше целей", отметили они.

Издание сообщает, что Трамп недавно подписал указ, разрешающий разведывательным службам и Пентагону помогать Киеву в нанесении ударов. При этом, как сообщили собеседники издания, Вашингтон просит союзников по НАТО оказать Украине аналогичную поддержку.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, несмотря на приостановку работы правительства страны. Работа правительственных учреждений была приостановлена в среду с 0:00 часов по восточному времени США (7:00 мск). До этого времени в стране действовал закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте сроком до 30 сентября. Палата представителей Конгресса ранее одобрила законопроект о продлении временного финансирования до 21 ноября, но в среду его не смог принять Сенат, что привело к шатдауну.

Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что шатдаун окажется недолгим. "Я, на самом деле, не думаю, что шатдаун окажется таким уж долгим", - заявил Вэнс на брифинге в Белом доме в среду.

Из-за шатдауна в пятницу не будут опубликованы данные министерства труда по занятости - ключевой отчет о состоянии американской экономики, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система. Согласно опубликованным в среду данным организации ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в сентябре сократилось на максимальные с марта 2023 года 32 тыс. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 50 тыс. Сентябрьское снижение связано в том числе с изменением подхода к анализу данных. В августе, по пересмотренным данным, занятость в Штатах уменьшилось на 3 тыс. рабочих мест. Изначально сообщалась о росте на 54 тыс.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49,1 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, сообщил в среду Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49 пунктов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг растут, при этом биржи материковой части Китая продолжают оставаться закрытыми из-за праздников. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:23 мск увеличилось на 1%. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:23 мск поднялся на 1,6% и достиг максимума с июля 2021 года. Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 мск подскочил на 2,6%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,3%.

Ммировые цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после снижения до четырехмесячных минимумов по итогам предыдущей сессии. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск растет на 0,29%, до $65,54 за баррель. В среду контракт подешевел на 1%, до $65,35 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились к этому времени на 0,31%, до $61,97 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 0,9%, до $61,78 за баррель.

В среду цена на Brent опустилась до минимума с 5 июня, на WTI - до минимума с 30 мая на сообщениях СМИ о том, что восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев. В секретариате ОПЕК опровергли эту информацию, заявив, что подобные утверждения "совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение". Заседание ОПЕК+, на котором будут обсуждаться квоты добычи, состоится 5 октября.

Вместе с тем члены G7 приняли решение усилить давление на страны, продолжающие закупать нефть у России. "Мы согласились с тем, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, являющийся основным источником ее доходов, - говорится в заявлении министров финансов этой группы. - Мы будем нацелены на тех, кто продолжает наращивать закупки российской нефти, и на тех, кто способствует обходу санкций".

Министерство энергетики США накануне сообщило, что в ближайшее время будет продолжать публикацию данных в обычном режиме, несмотря на приостановку финансирования. Как показали опубликованные в среду данные, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,79 млн баррелей. Товарные запасы бензина увеличились на 4,13 млн баррелей, дистиллятов - на 578 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась всего в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 20,949 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,886 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 октября вырос на 0,07% и составил 116,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,1%, поднявшись до 1157,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,88%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,63%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,52%) и "ГК Самолет БО-П11" (+0,46%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,39%), "РЖД-001P-04R" (-0,29%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) перенесла сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии БО-П19 на неопределенный срок. Между тем компания установила ставку купона годового выпуска облигаций серии БО-П20 на уровне 21,25% годовых и зафиксировала объем займа в размере 2,5 млрд рублей. Ставке соответствует доходность к погашению 23,45% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бонды прошел 30 сентября. Техразмещение запланировано на 3 октября. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 октября 2025 года 13:30
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций МДМГ
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций МКПАО "МД Медикал Груп" ("МДМГ" , управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1500 рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Анастасии Егазарян. Совет директоров эмитента принял решение...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 13:03
ПСБ рекомендует покупать акции Мосбиржи с прогнозной ценой 245 руб
Прогнозная стоимость акций "Московской биржи" на горизонте года составляет 245 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова. "Представленные результаты эмитента по биржевым оборотам за сентябрь 2025 года оцениваем как хорошие. Компания смогла...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 12:31
"АКБФ" понизил прогнозную цену "обычки" Казаньоргсинтеза до 96,32 руб., "префов" - до 35,67 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Казаньоргсинтез" со 142,27 рубля до 96,32 рубля за штуку и с 52,77 рубля до 35,67 рубля за штуку соответственно, что предполагает потенциалы роста 35% и 105% от текущих уровней, рекомендация -...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 12:06
Индекс Мосбиржи может снизиться до 2600п в ближайшее время - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи может понизиться до 2600 пунктов в ближайшее время в отсутствие позитива в геополитике, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Пока ситуация на российском рынке не вселяет оптимизма, драйверов для покупок не прослеживается. Есть вероятность увидеть отметку...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 11:42
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Таттелекома до 0,7710 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Таттелеком" с 0,9662 рубля до 0,7710 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Коэффициент-поправку на риски,...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 11:15
Курс рубля пока может остаться ниже 11,45 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
рс валютной пары юань/рубль пока может остаться ниже уровня 11,45 руб. за юань на фоне длительных выходных в Китае, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду не дал каких-либо рекомендаций по уровням наращивания добычи, но давление на...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 10:45
Инвестпривлекательности в акциях Софтлайна в настоящее время нет - Совкомбанк
Инвестиционной привлекательности в акциях ПАО "Софтлайн" в настоящее время нет, считает главный аналитик отдела публичного анализа акций Совкомбанка Дмитрий Трошин. Эмитент приобретает 51% компании BeringPro, занимающейся управленческим и ИТ-консалтингом, говорится в сообщении холдинга. Сумма...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 10:30
Рубль утром заметно растет в паре с юанем, достиг уровней начала сентября
Москва. 1 октября. Китайский юань падает на Московской бирже утром в четверг. Рубль укрепился до отметок начала сентября на "тонком" рынке, образовавшемся на фоне "золотой недели" каникул в Китае.    читать дальше
.
02 октября 2025 года 10:25
Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом обновления годовых минимумов - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи обладает потенциалом обновления годовых минимумов, признаков разворота не видно, а фундаментально рынок акций выглядит слабым и в целом малоинтересным, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Причины снижения рынка акций...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 10:09
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - уровень безработицы еврозоны в августе; - производственные заказы США в августе; - ВВП России в августе; - квартальные результаты Tesco; - выходной на биржах...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 09:51
Давление на рынок акций РФ в четверг утром сохранится - ПСБ
Индекс Мосбиржи может перейти к коррекционному восстановлению от зоны поддержки 2600-2630 пунктов, при этом на старте торгов четверга вероятно сохранение давления на российские акции, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Целевым диапазоном на...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 09:32
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 11,2-11,6 руб./юань в четверг - ПСБ
Валютная пара юань/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 11,2-11,6 рубля за юань в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Полагаем, что фактор китайских праздников будет сдерживать торговые обороты и волатильность на...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 09:19
Акции МДМГ в настоящее время справедливо оценены рынком - "ВТБ Моя Аналитика"
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды за 1П25 в размере 42 рублей на акцию (62%...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 09:10
S&P 500 обновил рекорд
Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов в среду, S&P 500 обновил рекорд. Фондовые индексы стран АТР растут в четверг. Нефть умеренно дорожает в четверг утром, Brent торгуется по $65,7 за баррель.    читать дальше
.
01 октября 2025 года 19:41
Рынок акций РФ начал октябрь с падения ниже 2650п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля
Москва. 1 октября. Рынок акций РФ на первых октябрьских торгах снизился в отсутствие оптимистичных новостей на фоне сохраняющейся геополитической и санкционной напряженности и ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января; также фактором давления выступила просевшая нефть (декабрьский фьючерс на Brent опустился к $65,3 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 2650 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с 11 июля, лидировали в снижении бумаги ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (ЮГК) (-9,7%) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-4,7%).    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.