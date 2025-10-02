ПСБ рекомендует покупать акции Мосбиржи с прогнозной ценой 245 руб

Прогнозная стоимость акций "Московской биржи" на горизонте года составляет 245 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова.

"Представленные результаты эмитента по биржевым оборотам за сентябрь 2025 года оцениваем как хорошие. Компания смогла поставить рекорд по месячным биржевым оборотам, причем демонстрирует уверенную положительную динамику всех сегментов рынка. Основным позитивом месяца считаем взлет оборотов на срочном рынке, - пишет эксперт в обзоре. - Отметим и фондовый рынок, где уверенное развитие рынка облигаций перевешивает слабость рынка акций. Обороты на последнем снижаются второй месяц подряд и составили 2,7 трлн руб. (минус 10% м/м; минус 10% г/г), перейдя к негативной динамике в годовом сопоставлении на фоне высокой ставки и растущих опасений по ситуации в экономике и корпоративным прибылям".

Бизнес "Московской биржи" на операционном уровне, по мнению Локтюхова, продолжает чувствовать себя очень уверенно.

"Наша целевая цена по акциям компании на горизонте двенадцати месяцев составляет 245 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", - указывает аналитик ПСБ.

