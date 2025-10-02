"АКБФ" понизил прогнозную цену "обычки" Казаньоргсинтеза до 96,32 руб., "префов" - до 35,67 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Казаньоргсинтез" со 142,27 рубля до 96,32 рубля за штуку и с 52,77 рубля до 35,67 рубля за штуку соответственно, что предполагает потенциалы роста 35% и 105% от текущих уровней, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Дисконт-поправка на риски вложений, применяемая в расчетах не изменилась и равна 15% для обыкновенных и 20% для привилегированных акций", - отмечают эксперты.

Финансовые результаты компании в I полугодии 2025 года показали рост, констатируют эксперты: выручка увеличилась на 9,6%, EBITDA - до 15,95 млрд руб., чистая прибыль - до 7,65 млрд руб.

Снижение цен на полимеры и высокий вес российского рынка остаются рисками, однако долгосрочные драйверы связаны с развитием спроса в строительстве и запуском нового этиленопровода к 2026 году, отмечается в обзоре инвесткомпании.

Прогноз аналитиков АКБФ по дивидендам за 2025 год - 5,5 руб./ао, рыночные ожидания - около 5,8 руб.

Прогноз EBITDA эмитента по итогам 2025 и 2026 гг. составляет 28,7 млрд руб. (против 33 млрд руб. ранее) и 31,8 млрд руб. соответственно, указывают эксперты.

