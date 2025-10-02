.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "АКБФ" понизил прогнозную цену "обычки" Казаньоргсинтеза до 96,32 руб., "префов" - до 35,67 руб
.
02 октября 2025 года 12:31
"АКБФ" понизил прогнозную цену "обычки" Казаньоргсинтеза до 96,32 руб., "префов" - до 35,67 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Казаньоргсинтез" со 142,27 рубля до 96,32 рубля за штуку и с 52,77 рубля до 35,67 рубля за штуку соответственно, что предполагает потенциалы роста 35% и 105% от текущих уровней, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Дисконт-поправка на риски вложений, применяемая в расчетах не изменилась и равна 15% для обыкновенных и 20% для привилегированных акций", - отмечают эксперты. Финансовые результаты компании в I полугодии 2025 года показали рост, констатируют эксперты: выручка увеличилась на 9,6%, EBITDA - до 15,95 млрд руб., чистая прибыль - до 7,65 млрд руб. Снижение цен на полимеры и высокий вес российского рынка остаются рисками, однако долгосрочные драйверы связаны с развитием спроса в строительстве и запуском нового этиленопровода к 2026 году, отмечается в обзоре инвесткомпании. Прогноз аналитиков АКБФ по дивидендам за 2025 год - 5,5 руб./ао, рыночные ожидания - около 5,8 руб. Прогноз EBITDA эмитента по итогам 2025 и 2026 гг. составляет 28,7 млрд руб. (против 33 млрд руб. ранее) и 31,8 млрд руб. соответственно, указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
02 октября 2025 года 13:30
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций МКПАО "МД Медикал Груп" ("МДМГ" , управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1500 рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Анастасии Егазарян. Совет директоров эмитента принял решение... читать дальше
.02 октября 2025 года 13:03
Прогнозная стоимость акций "Московской биржи" на горизонте года составляет 245 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова. "Представленные результаты эмитента по биржевым оборотам за сентябрь 2025 года оцениваем как хорошие. Компания смогла... читать дальше
.02 октября 2025 года 12:06
Индекс Мосбиржи может понизиться до 2600 пунктов в ближайшее время в отсутствие позитива в геополитике, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Пока ситуация на российском рынке не вселяет оптимизма, драйверов для покупок не прослеживается. Есть вероятность увидеть отметку... читать дальше
.02 октября 2025 года 11:42
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Таттелеком" с 0,9662 рубля до 0,7710 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Коэффициент-поправку на риски,... читать дальше
.02 октября 2025 года 11:15
рс валютной пары юань/рубль пока может остаться ниже уровня 11,45 руб. за юань на фоне длительных выходных в Китае, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду не дал каких-либо рекомендаций по уровням наращивания добычи, но давление на... читать дальше
.02 октября 2025 года 10:45
Инвестиционной привлекательности в акциях ПАО "Софтлайн" в настоящее время нет, считает главный аналитик отдела публичного анализа акций Совкомбанка Дмитрий Трошин. Эмитент приобретает 51% компании BeringPro, занимающейся управленческим и ИТ-консалтингом, говорится в сообщении холдинга. Сумма... читать дальше
.02 октября 2025 года 10:30
Москва. 1 октября. Китайский юань падает на Московской бирже утром в четверг. Рубль укрепился до отметок начала сентября на "тонком" рынке, образовавшемся на фоне "золотой недели" каникул в Китае. читать дальше
.02 октября 2025 года 10:25
Индекс Мосбиржи обладает потенциалом обновления годовых минимумов, признаков разворота не видно, а фундаментально рынок акций выглядит слабым и в целом малоинтересным, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Причины снижения рынка акций... читать дальше
.02 октября 2025 года 10:09
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - уровень безработицы еврозоны в августе; - производственные заказы США в августе; - ВВП России в августе; - квартальные результаты Tesco; - выходной на биржах... читать дальше
.02 октября 2025 года 09:55
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 2 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе отсутствия значимых новостей на геополитическую и санкционную тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.02 октября 2025 года 09:51
Индекс Мосбиржи может перейти к коррекционному восстановлению от зоны поддержки 2600-2630 пунктов, при этом на старте торгов четверга вероятно сохранение давления на российские акции, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Целевым диапазоном на... читать дальше
.02 октября 2025 года 09:32
Валютная пара юань/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 11,2-11,6 рубля за юань в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Полагаем, что фактор китайских праздников будет сдерживать торговые обороты и волатильность на... читать дальше
.02 октября 2025 года 09:19
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды за 1П25 в размере 42 рублей на акцию (62%... читать дальше
.02 октября 2025 года 09:10
Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов в среду, S&P 500 обновил рекорд. Фондовые индексы стран АТР растут в четверг. Нефть умеренно дорожает в четверг утром, Brent торгуется по $65,7 за баррель. читать дальше
.01 октября 2025 года 19:41
Москва. 1 октября. Рынок акций РФ на первых октябрьских торгах снизился в отсутствие оптимистичных новостей на фоне сохраняющейся геополитической и санкционной напряженности и ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января; также фактором давления выступила просевшая нефть (декабрьский фьючерс на Brent опустился к $65,3 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 2650 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с 11 июля, лидировали в снижении бумаги ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (ЮГК) (-9,7%) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-4,7%). читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.