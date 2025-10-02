Индекс Мосбиржи может снизиться до 2600п в ближайшее время - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи может понизиться до 2600 пунктов в ближайшее время в отсутствие позитива в геополитике, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

"Пока ситуация на российском рынке не вселяет оптимизма, драйверов для покупок не прослеживается. Есть вероятность увидеть отметку 2600 пунктов по индексу Мосбиржи в ближайшее время, если не появится позитив в геополитике - сейчас это единственный непредсказуемый фактор, который может кардинально поменять ситуацию на российском рынке акций, - пишет эксперт в комментарии. - Между тем ряд экономистов уже говорят о потенциальной монетарной паузе в текущем году, что будет крайне негативно для российского рынка акций".

