"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Таттелекома до 0,7710 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Таттелеком" с 0,9662 рубля до 0,7710 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Коэффициент-поправку на риски, используемую при расчете справедливой стоимости компании, сохраняем на уровне 20 %, что близко к средним значениям для бумаг в нашем покрытии", - отмечают эксперты.

Эмитент - региональный телеком-оператор с устойчивым бизнесом и нулевой долговой нагрузкой, при сохранении дивидендной политики и прогнозируемом росте выручки бумаги выглядят недооцененными, считают аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.