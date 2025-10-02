Курс рубля пока может остаться ниже 11,45 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль пока может остаться ниже уровня 11,45 руб. за юань на фоне длительных выходных в Китае, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду не дал каких-либо рекомендаций по уровням наращивания добычи, но давление на котировки нефти оказали недельные данные Минэнерго США, показавшие неожиданно сильный рост бензиновых запасов, отмечают эксперты. В текущих условиях сырью пока будет сложно вернуться устойчиво выше $66,5 за баррель без дополнительных драйверов, полагают они.

