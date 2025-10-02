.
.
.
.
Мнения аналитиков
.
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
За январь-август рост ВВП РФ составил 1%
Рост ВВП РФ в августе 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% в годовом сравнении после повышения также на 0,4% в июле, на 1,0% в июне, 0,7% в мае, 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе, говорится в...
 
Доля расходов домохозяйств в структуре ВВП РФ во 2-м квартале выросла до 52,7%
Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2-го квартала 2025 года составила 73,1% против 70,1% во 2-м квартале 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). При этом доля расходов домохозяйств...
 
Свыше 700 тыс. россиян смогут забрать пенсионные накопления в 2026 году
В следующем году 706 тыс. человек смогут получить свои пенсионные накопления разом. Размер такой выплаты будет зависеть от суммы денег на специальном счете, но в среднем в РФ она составит 68 тыс. рублей в 2026-м. Такие данные приводятся в материалах...
 
02 октября 2025 года 10:45

Инвестпривлекательности в акциях Софтлайна в настоящее время нет - Совкомбанк

Инвестиционной привлекательности в акциях ПАО "Софтлайн" в настоящее время нет, считает главный аналитик отдела публичного анализа акций Совкомбанка Дмитрий Трошин.

Эмитент приобретает 51% компании BeringPro, занимающейся управленческим и ИТ-консалтингом, говорится в сообщении холдинга. Сумма сделки не уточняется. Согласно сообщению, большая часть денежных средств в рамках сделки будет инвестирована в дальнейшее развитие бизнеса BeringPro.

"В целом мы не ожидаем, что приобретение компании окажет существенное влияние на Softline, особенно учитывая тот факт, что консолидация результатов в 2025 году будет включать результаты BeringPro только за 4К25, - пишет эксперт в комментарии. - В рамках данной покупки "Софтлайн" просто расширил свой основной бизнес по консалтингу, ресселингу и интеграции. На "Софтлайн" сохраняем консервативный взгляд, не видим инвестиционной привлекательности в его акциях".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
02 октября 2025 года 13:30
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций МДМГ
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций МКПАО "МД Медикал Груп" ("МДМГ" , управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1500 рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Анастасии Егазарян. Совет директоров эмитента принял решение...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 13:03
ПСБ рекомендует покупать акции Мосбиржи с прогнозной ценой 245 руб
Прогнозная стоимость акций "Московской биржи" на горизонте года составляет 245 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова. "Представленные результаты эмитента по биржевым оборотам за сентябрь 2025 года оцениваем как хорошие. Компания смогла...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 12:31
"АКБФ" понизил прогнозную цену "обычки" Казаньоргсинтеза до 96,32 руб., "префов" - до 35,67 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Казаньоргсинтез" со 142,27 рубля до 96,32 рубля за штуку и с 52,77 рубля до 35,67 рубля за штуку соответственно, что предполагает потенциалы роста 35% и 105% от текущих уровней, рекомендация -...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 12:06
Индекс Мосбиржи может снизиться до 2600п в ближайшее время - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи может понизиться до 2600 пунктов в ближайшее время в отсутствие позитива в геополитике, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Пока ситуация на российском рынке не вселяет оптимизма, драйверов для покупок не прослеживается. Есть вероятность увидеть отметку...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 11:42
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Таттелекома до 0,7710 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Таттелеком" с 0,9662 рубля до 0,7710 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Коэффициент-поправку на риски,...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 11:15
Курс рубля пока может остаться ниже 11,45 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
рс валютной пары юань/рубль пока может остаться ниже уровня 11,45 руб. за юань на фоне длительных выходных в Китае, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду не дал каких-либо рекомендаций по уровням наращивания добычи, но давление на...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 10:30
Рубль утром заметно растет в паре с юанем, достиг уровней начала сентября
Москва. 1 октября. Китайский юань падает на Московской бирже утром в четверг. Рубль укрепился до отметок начала сентября на "тонком" рынке, образовавшемся на фоне "золотой недели" каникул в Китае.    читать дальше
.
02 октября 2025 года 10:25
Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом обновления годовых минимумов - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи обладает потенциалом обновления годовых минимумов, признаков разворота не видно, а фундаментально рынок акций выглядит слабым и в целом малоинтересным, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Причины снижения рынка акций...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 10:09
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - уровень безработицы еврозоны в августе; - производственные заказы США в августе; - ВВП России в августе; - квартальные результаты Tesco; - выходной на биржах...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 09:55
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 2 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе отсутствия значимых новостей на геополитическую и санкционную тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
02 октября 2025 года 09:51
Давление на рынок акций РФ в четверг утром сохранится - ПСБ
Индекс Мосбиржи может перейти к коррекционному восстановлению от зоны поддержки 2600-2630 пунктов, при этом на старте торгов четверга вероятно сохранение давления на российские акции, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Целевым диапазоном на...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 09:32
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 11,2-11,6 руб./юань в четверг - ПСБ
Валютная пара юань/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 11,2-11,6 рубля за юань в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Полагаем, что фактор китайских праздников будет сдерживать торговые обороты и волатильность на...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 09:19
Акции МДМГ в настоящее время справедливо оценены рынком - "ВТБ Моя Аналитика"
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды за 1П25 в размере 42 рублей на акцию (62%...    читать дальше
.
02 октября 2025 года 09:10
S&P 500 обновил рекорд
Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов в среду, S&P 500 обновил рекорд. Фондовые индексы стран АТР растут в четверг. Нефть умеренно дорожает в четверг утром, Brent торгуется по $65,7 за баррель.    читать дальше
.
01 октября 2025 года 19:41
Рынок акций РФ начал октябрь с падения ниже 2650п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля
Москва. 1 октября. Рынок акций РФ на первых октябрьских торгах снизился в отсутствие оптимистичных новостей на фоне сохраняющейся геополитической и санкционной напряженности и ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января; также фактором давления выступила просевшая нефть (декабрьский фьючерс на Brent опустился к $65,3 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 2650 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с 11 июля, лидировали в снижении бумаги ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (ЮГК) (-9,7%) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-4,7%).    читать дальше
.
