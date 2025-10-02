Инвестпривлекательности в акциях Софтлайна в настоящее время нет - Совкомбанк

Инвестиционной привлекательности в акциях ПАО "Софтлайн" в настоящее время нет, считает главный аналитик отдела публичного анализа акций Совкомбанка Дмитрий Трошин.

Эмитент приобретает 51% компании BeringPro, занимающейся управленческим и ИТ-консалтингом, говорится в сообщении холдинга. Сумма сделки не уточняется. Согласно сообщению, большая часть денежных средств в рамках сделки будет инвестирована в дальнейшее развитие бизнеса BeringPro.

"В целом мы не ожидаем, что приобретение компании окажет существенное влияние на Softline, особенно учитывая тот факт, что консолидация результатов в 2025 году будет включать результаты BeringPro только за 4К25, - пишет эксперт в комментарии. - В рамках данной покупки "Софтлайн" просто расширил свой основной бизнес по консалтингу, ресселингу и интеграции. На "Софтлайн" сохраняем консервативный взгляд, не видим инвестиционной привлекательности в его акциях".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.