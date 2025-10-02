Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом обновления годовых минимумов - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи обладает потенциалом обновления годовых минимумов, признаков разворота не видно, а фундаментально рынок акций выглядит слабым и в целом малоинтересным, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Причины снижения рынка акций прежние - повышение налоговой нагрузки на бизнес, что неизбежно приведет к росту цен, в связи с чем с очень большой вероятностью ЦБ РФ поставит на паузу цикл снижения ключевой ставки, - отмечает эксперт. - "Удар" по рынку нанесли и высказывания европейских чиновников, которые планируют ужесточить санкции в отношении России. В результате утром четверга индекс Мосбиржи вошел в зону сильной технической поддержки 2600-2630 пунктов".

"Не беремся утверждать, что индекс Мосбиржи не обновит годовые минимумы. Пока признаков разворота не видно, а фундаментально рынок выглядит слабым и в целом малоинтересным, особенно на фоне роста доходностей облигаций", - говорится в обзоре инвесткомпании.

В целом же, по мнению Антонова, рисковым инвесторам стоит искать момент для начала покупок на отскок. Возможно, он произойдет по факту объявления европейских санкций.

"Нашими фаворитами по-прежнему остаются банки. Сильно перепроданы акции IT-сектора на информации о намерении Минфина повысить налоговый пресс на них. Однако сектор остается перспективным, и в любой момент техническая перепроданность может вылиться в хороший отскок. А вот даже отскок котировок нефти не сильно поможет акциям российской нефтянки. Их рекомендуем не включать в среднесрочные портфели за исключением, пожалуй, "Роснефти", - указывает аналитик "Алор Брокера".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.