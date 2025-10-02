Давление на рынок акций РФ в четверг утром сохранится - ПСБ

Индекс Мосбиржи может перейти к коррекционному восстановлению от зоны поддержки 2600-2630 пунктов, при этом на старте торгов четверга вероятно сохранение давления на российские акции, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Целевым диапазоном на четверг видим 2600-2700 пунктов. При этом на старте торгов ожидаем сохранения давления на российские акции на фоне опасений по геополитике и динамике ключевой ставки. В результате индекс Мосбиржи протестирует зону поддержки 2600-2630 пунктов. От нее дважды, в апреле и июле, рынок разворачивался и переходил к восстановлению, - отмечает эксперт в обзоре. - Достижение данной зоны может спровоцировать фиксацию прибыли по коротким позициям, что будет способствовать коррекционному восстановлению рынка. Однако его потенциал, на наш взгляд, будет ограниченным".

По мнению Зварича в рамках данного движения "лучше рынка" могут выглядеть отдельные истории. "Видим возможности для дальнейшего роста акций ПАО "Полюс". Восстановление могут продемонстрировать акции МКПАО "Лента" и "Корпоративный центр ИКС 5", имеющие сильные фундаментальные предпосылки. Среди "фишек" выделим бумаги Сбербанка - технический фактор в виде достижения сильной поддержки на уровне 285 рублей может способствовать восстановлению", - пишет он в материале ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.