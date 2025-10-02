Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 11,2-11,6 руб./юань в четверг - ПСБ

Валютная пара юань/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 11,2-11,6 рубля за юань в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Полагаем, что фактор китайских праздников будет сдерживать торговые обороты и волатильность на валютном рынке в конце недели. Целевым по курсу юаня на четверг видим диапазон 11,2-11,6 руб. за юань. Взгляд на конец месяца сохраняем - рассчитываем на возобновление ослабления рубля к середине октября с возвратом биржевого курса к 12 руб. за юань", - пишет эксперт в комментарии.

