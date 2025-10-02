Акции МДМГ в настоящее время справедливо оценены рынком - "ВТБ Моя Аналитика"

Акции МКПАО "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды за 1П25 в размере 42 рублей на акцию (62% прибыли), дивдоходность - 3,4% (дата дивидендной отсечки - 20 октября).

Согласно уставу МДМГ, напоминают эксперты, решение о промежуточных дивидендах утверждается советом директоров компании простым большинством голосов его членов.

"Котировки акций "Мать и дитя" в последние два месяца стоят в диапазоне 1200-1300 рублей, проявляя устойчивость к общему снижению рынка. Отметим, что на компании не отразится запланированное повышение НДС, так как медицинские услуги освобождены от этого налога. Мы считаем акции справедливо оцененными", - говорится в материале аналитиков телеграм-канала.

