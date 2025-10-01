Рубль в среду вырос в паре с юанем, обновил максимум с начала сентября

Москва. 1 октября. Китайский юань упал на Московской бирже в среду; рубль вырос по итогам первых торгов квартала, несмотря на риски введения новых антироссийских санкций. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3595 руб., что на 15,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В моменте юань падал до 11,31 руб. впервые с 4 сентября.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 октября на 1,11 рубля, до 81,4967 руб./$1, и снизил курс евро на 1,23 рубля, до 95,6382 руб./EUR1.

"В среду рубль уверенно вырос в паре с юанем, несмотря на новости относительно новых антироссийских санкций и негативную динамику на рынке нефти. В моменте пара "юань-рубль" падала до 11,31 руб. впервые с начала сентября. Полагаем, что текущая сила рубля обусловлена тем, что участники рынка продолжают пересматривать свои ожидания относительно скорости дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Регулятор, скорее всего, возьмет паузу в снижении ключевой ставки, чтобы проанализировать, как будут влиять на инфляцию нынешние предложения Минфина по бюджету", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"По-прежнему высокие процентные ставки продолжают компенсировать негативное влияние на рубль внешнеторгового фактора. Оно обусловлено, с одной стороны, сокращением валютной выручки экспортеров из-за относительно низких цен на нефть, санкционных ограничений и существенного геополитического дисконта в стоимости поставляемого за рубеж российского сырья. В то же время возросшие из-за высокой инфляции рублевые расходы компаний подталкивают их продавать больше инвалюты вместо кредитования, которое остается дорогим на фоне все еще жестких денежно-кредитных условий. Это создает на рынке дополнительное предложение валюты. Пара CNY/RUB сегодня пробила вниз промежуточную поддержку в виде области 11,4-11,43 руб. Следующим техническим препятствием для снижения котировок способен выступить диапазон 11,28-11,3 руб./юань", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Участники рынка ждут выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, состоится в четверг, 2 октября.

"Это ежегодное, традиционное выступление. Без преувеличения во всем мире это выступление ждут с нетерпением. Как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также прокомментировал заявления западных политиков об изъятии замороженных российских активов. По его словам, их будет ждать судебное преследование.

Представитель Кремля отметил при этом, что к ответственности будут привлечены "не только лица, но и страны". "Без реакции это, конечно же, не может остаться", - добавил Песков.

Участники торгов не отреагировали на сообщения СМИ относительно рисков введения новых антироссийских санкций.

Страны G7 продолжают работать над возможными санкциями в отношении РФ и позже в среду собираются объявить о планах работать над усилением санкционного давления на Москву, сообщает Bloomberg со ссылкой на черновой вариант заявления министров финансов этого объединения.

В нем говорится, что страны "группы семи" рассматривают ряд вариантов, в том числе новые санкции в отношении ключевых экономических секторов РФ, а также меры в отношении стран и организаций, которые "активизируют военные усилия Москвы" и способствуют обходу санкций.

Помимо прочего, авторы проекта заявления призывают максимизировать давление на российской экспорт нефти. Также министры планируют обсудить финансовые нужды Украины и возможное использование замороженных активов РФ для помощи Киеву.

Предполагается, что окончательный вариант текста будет опубликован по итогам переговоров министров в среду. Агентство отмечает, что финальная версия заявления может отличаться от черновой.

Цены на нефть усилили снижение вечером в среду на опасениях относительно избытка предложения.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск уменьшается на 0,97%, до $65,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,95%, до $61,77 за баррель.

Давление на рынок оказывают ожидания увеличения поставок странами ОПЕК+, возросшие после сообщений СМИ, что восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

Секретариат ОПЕК опроверг эту информацию, заявив, что "эти утверждения совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение".

Участники рынка продолжают следить за ситуацией в США, где Сенат накануне не смог принять законопроекты, которые продлили бы финансирование работы правительства. В стране наступил первый с 2019 года шатдаун.

Министерство энергетики США сообщило, что в ближайшее время будет продолжать публикацию данных в обычном режиме, несмотря на приостановку финансирования.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,79 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе Минэнерго. Эксперты в среднем ожидали их роста примерно на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина увеличились на 4,13 млн баррелей, дистиллятов - на 578 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 271 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 сентября опустилась на 1 базисный пункт, до 16,99% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц упала на 5 базисных пунктов, до 17%,31% годовых, на срок три месяца - на 4 базисных пункта, до 18,51% годовых. Версия RUONIA на шесть месяцев уменьшилась на 5 базисных пунктов и составила 20,33% годовых.