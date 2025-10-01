Вероятен умеренный переток ликвидности из вкладов в государственные облигации в 4К25 - Freedom Finance Global

Вероятен умеренный переток ликвидности из вкладов в государственные облигации в 4К25, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"На фоне ожиданий мягкой траектории снижения ключевой ставки в конце года часть вкладчиков начнет фиксировать доходность по длинной дюрации в ОФЗ, из-за чего часть средств с банковских депозитов будет в них перетекать, - прогнозирует эксперт. - Наиболее привлекательными выглядят ОФЗ со сроком 5-10 лет, так как именно здесь эластичность цены к снижению ставок выше, чем у коротких выпусков. При стабилизации инфляции и сигнале ЦБ о паузе в ужесточении ДКП кривая доходностей может сместиться вниз на 50-100 б.п., что даст двузначную цену на прирост по отдельным сериям с купонным доходом".

Однко если высокие темпы инфляции затянутся, то длительность сыграет против инвестора, поэтому, на взгляд Чернова, разумно дробить покупки и распределять по срокам, не уходя всем портфелем в один выпуск.

"Депозиты при этом теряют часть привлекательности, - указывает аналитик. - Банки уже точечно снижают ставки по наиболее "длинным" продуктам. В этих условиях умеренный переток ликвидности из вкладов в государственные облигации выглядит вероятным, особенно для частных инвесторов, которые хотят зафиксировать доходность на горизонте нескольких лет и допускают умеренные колебания цены по пути".

