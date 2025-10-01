Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- окончательные индексы деловой активности в производстве стран Европы и США за сентябрь от PMI;

- предварительный индекс потребительских цен еврозоны за сентябрь;

- занятость в частном секторе США от ADP за сентябрь;

- индекс деловой активности в производственном секторе США за сентябрь от ISM;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- розничные продажи, промышленное производство, уровень безработицы России в августе;

- страны ЕС обсудят план использования замороженных российских активов;

в США вступают в силу пошлины до 100% на импортные лекарства, мебель и грузовики;

- возможна приостановка финансирования правительства США;

- выходной на биржах Китая и Гонконга.

