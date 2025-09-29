"Финам" рекомендует держать акции Global X China Biotech ETF с прогнозной ценой HKD86,8

"Финам" рекомендует держать акции Global X China Biotech ETF с прогнозной стоимостью на уровне 86,8 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11,4%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору Китая в текущем году рванул с места в карьер и обогатил инвесторов на 77% YTD. После бурного роста, обусловленного изменением мировой конъюнктуры в отрасли по причине поднявшейся неопределенности в американской биофарме, часть эмитентов фонда перестала выглядеть фундаментально недооцененными, в силу чего мы пересмотрели потенциал роста инструмента, - пишет эксперт. - Мы провели оценку потенциала роста Global X China Biotech ETF на основе средневзвешенных консенсусных целевых цен бумаг, входящих в состав фонда. Годовой "апсайд" фонда согласно такой методике оценки составляет 11,4%, что предполагает целевую цену на уровне HKD86,8".

Саидова также отмечает, что к числу рисков для вложений в китайский биотехнологический сектор можно отнести фактор дальнейших непредвиденных изменений в нормативной базе.

Global X China Biotech ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс Solactive China Biotech Index, который, в свою очередь, включает акции преимущественно биотехнологических и фармацевтических компаний с географической привязкой к Китаю.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.