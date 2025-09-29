Акции Татнефти сохраняют долгосрочную привлекательность - Freedom Finance Global

Акции "Татнефти" сохраняют привлекательность для долгосрочных инвесторов благодаря стабильной политике выплат и высокой доле free-float, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Акционеры эмитента утвердили промежуточные дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 14,35 руб. на обыкновенную и привилегированную акции (дата закрытия реестра назначена на 14 октября).

Решение отражает как общую дивидендную политику компании, так и ослабленные финансовые показатели на фоне волатильной конъюнктуры нефтяного рынка, отмечает эксперт.

Согласно дивидендной политике, напоминает Чернов, "Татнефть" направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО (выбирается больший показатель). В результате дивиденд за первое полугодие оказался в 2,7 раза ниже прошлогоднего (38,2 руб.). При этом за весь 2024 год акционеры получили почти 99 руб. на акцию, что делало бумаги одной из самых привлекательных "дивидендных историй" на российском рынке, указывает аналитик инвесткомпании. Снижение связано как с падением прибыли, так и с осторожным подходом менеджмента в условиях ограниченного роста экспорта и ценового давления, отмечает он.

"Снижение дивидендов выглядит закономерным шагом на фоне ухудшения финансовых результатов. Однако для долгосрочных инвесторов бумаги "Татнефти" сохраняют привлекательность благодаря стабильной политике выплат и высокой доле free-float, - пишет Чернов в обзоре. - При условии стабилизации цен на нефть и улучшения маржинальности можно ожидать, что во втором полугодии компания покажет более сильные результаты, что позволит увеличить размер годовых дивидендов до 35-40 руб. на акцию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.