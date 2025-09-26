26 сентября 2025 года 19:25
Рубль в пятницу укрепился в паре с юанем перед выходными днями и при подготовке экспортеров к налоговым выплатам месяца
Москва. 26 сентября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль вырос на фоне роста спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.
Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,5965 руб., что на 10,85 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,49 копейки, до 83,6118 руб./$1, и снизил курс евро на 47,19 копейки, до 97,6823 руб./EUR1.
"В течение недели рубль торговался в узком диапазоне 11,65-11,75 за юань. Подготовка к налоговому периоду (29 сентября) не оказала ему значимой поддержки. В начале следующей недели рубль может получить дополнительную поддержку ввиду роста продаж валюты экспортерами в преддверии длинных выходных в Китае (1-8 октября), когда традиционно снижается активность китайских банков на российском валютном рынке. Тем не менее общий тренд на ослабление национальной валюты сохраняется, и мы не исключаем его усиления после завершения налогового периода", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.
Цены на нефть перешли к активному подъему вечером в пятницу, причем цена марки Brent превысила психологически важную отметку в $70 за баррель впервые с 1 августа.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 1,64%, до $70,55 за баррель. Фьючерсы на WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подскочили на 1,8%, до $66,14 за баррель.
Обе марки могут завершить неделю рекордным ростом с июня.
Поддержку котировкам оказали сделанные накануне заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия введет запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей до конца года. Тем временем запрет на экспорт бензина для всех участников, кроме поставок по межправсоглашениям, продлят до конца года.
Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 сентября повысилась на 8 базисных пункта - до 17% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев в пятницу опустились на 3 базисных пункта, до 17,45%, 18,67% и 20,48% годовых соответственно.
Эб вч
MOEX$#&: GZPR
Опубликовано: /Финмаркет/
.
.
26 сентября 2025 года 19:48
Рынок акций РФ в конце сентября оставался под давлением продаж после анонсированного Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций, а также на фоне геополитической напряженности после ряда жестких заявлений президента США Дональда Трампа, отсутствия прогресса в процессе урегулирования украинского конфликта, а также из-за ожиданий вероятной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ в условиях планируемого с января повышения налогов (НДС). Индекс МосБиржи падал в район 2675 пунктов (минимум с 14 июля), после чего смог отскочить и стабилизироваться в районе 2725 пунктов. читать дальше
.
26 сентября 2025 года 19:26
Москва. 26 сентября. Рынок акций РФ вечером в пятницу подрос на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $70 за баррель впервые с начала августа), в то время как сдерживающими факторами оставались геополитическая напряженность и опасения, что ЦБ РФ возьмет паузу в смягчении монетарной политики из-за вероятного ускорения инфляции после ожидаемого повышения НДС с 20% до 22% с января. Индекс МосБиржи превысил 2725 пунктов после утреннего отката ниже 2690 пунктов. читать дальше
.
26 сентября 2025 года 19:01
Рубль, скорее всего, перейдет к ослаблению на следующей неделе, считают аналитики банка ПСБ.
"Российская валюта на неделе продемонстрировала умеренное укрепление, в результате чего пара юань/рубль снизилась на 0,1%, продолжив движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 руб./юань,... читать дальше
.
26 сентября 2025 года 18:30
"Финам" сохраняет рейтинг акций Tesla на уровне "продавать" с целевой ценой $245 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 40%, сообщается в материале инвесткомпании.
"Мы подтверждаем рекомендацию "Продавать" по акциям Tesla: текущая оценка акций уже заложила будущие успехи в AI и... читать дальше
.
26 сентября 2025 года 18:01
Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 2616п на следующей неделе и даже уйти к 2598п при сохранении геополитической напряженности, говорится в аналитическом материале "Велес Капитала".
На российском фондовом рынке на следующей неделе в условиях актуальности геополитической напряженности и... читать дальше
.
26 сентября 2025 года 17:36
Цена нефти корректируется вниз на опасениях избытка предложения, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.
"Котировки нефти корректируются в пятницу после трехдневного уверенного роста. Коммерческие запасы нефти в США на текущей неделе опустились до... читать дальше
.
26 сентября 2025 года 17:14
"Финам" подтверждает рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать" с целевой ценой 123,8 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.
ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за первые 8 месяцев текущего года. Чистая прибыль в августе упала... читать дальше
.
26 сентября 2025 года 16:33
"Финам" повысил прогнозную цену акций CSOP Hang Seng TECH Index ETF с HKD 5,25 до HKD 6,79 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 8,48% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.
Рекомендация для бумаг фонда сохранена на уровне "Держать".
"После... читать дальше
.
26 сентября 2025 года 16:01
Курс пары рубль/доллар может вырасти до 90 руб./$1 до конца 2025 года, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.
По мнению эксперта, насыщенный новостной фон, вероятно, стал одной из причин повышенной волатильности на валютном рынке на этой неделе. С одной стороны, появляется все... читать дальше
.
26 сентября 2025 года 15:22
Москва. 26 сентября. Китайский юань снижается на Московской бирже днем в пятницу, рубль укрепляется на фоне роста спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. читать дальше
.
26 сентября 2025 года 15:11
"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральнуый взгляд на акции Salesforce Inc. с целевой ценой $263 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 8%, сообщается в комментарии аналитиков.
"Безоговорочный лидер корпоративного ПО активно внедряет ИИ-агентов. Это делает решения... читать дальше
.
26 сентября 2025 года 14:38
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6540-6670 пунктов на торгах в пятницу при нейтральном балансе рисков и повышенной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан.
Ожидаемый рост волатильности будет обусловлен, по мнению эксперта, публикацией... читать дальше
.
26 сентября 2025 года 14:07
Инвестиционная компания "Цифра брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на уровне 4200 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.
"Текущая причина снижения цены бумаг эмитента - дивидендный "гэп". Напомним, в августе совет... читать дальше
.
26 сентября 2025 года 13:43
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сегежа Групп" с целью 1,745 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,81%, стоп-приказ: 1,274 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Фундаментальная картина... читать дальше
.
26 сентября 2025 года 13:14
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой.
"Закрыть дивидендный "гэп" компания может не так быстро, как мы ожидали... читать дальше
.