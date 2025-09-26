Рубль в пятницу укрепился в паре с юанем перед выходными днями и при подготовке экспортеров к налоговым выплатам месяца

Москва. 26 сентября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль вырос на фоне роста спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,5965 руб., что на 10,85 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,49 копейки, до 83,6118 руб./$1, и снизил курс евро на 47,19 копейки, до 97,6823 руб./EUR1.

"В течение недели рубль торговался в узком диапазоне 11,65-11,75 за юань. Подготовка к налоговому периоду (29 сентября) не оказала ему значимой поддержки. В начале следующей недели рубль может получить дополнительную поддержку ввиду роста продаж валюты экспортерами в преддверии длинных выходных в Китае (1-8 октября), когда традиционно снижается активность китайских банков на российском валютном рынке. Тем не менее общий тренд на ослабление национальной валюты сохраняется, и мы не исключаем его усиления после завершения налогового периода", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Цены на нефть перешли к активному подъему вечером в пятницу, причем цена марки Brent превысила психологически важную отметку в $70 за баррель впервые с 1 августа.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 1,64%, до $70,55 за баррель. Фьючерсы на WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подскочили на 1,8%, до $66,14 за баррель.

Обе марки могут завершить неделю рекордным ростом с июня.

Поддержку котировкам оказали сделанные накануне заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия введет запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей до конца года. Тем временем запрет на экспорт бензина для всех участников, кроме поставок по межправсоглашениям, продлят до конца года.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 сентября повысилась на 8 базисных пункта - до 17% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев в пятницу опустились на 3 базисных пункта, до 17,45%, 18,67% и 20,48% годовых соответственно.

