Что происходит с гражданской промышленностью в РФ

26 сентября. FINMARKET.RU - Объемы выпуска обрабатывающих гражданских производств в январе-июле 2025 года вследствие резкого повышения Банком России ключевой ставки снизились не так сильно, как в аналогичный период 2022 года, но больше, чем в январе-апреле "ковидного" 2020 г., следует из свежего отчета Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Жесткая денежно-кредитная политика спровоцировала превышение процентными платежами компаний их инвестиций в оборудование, а также скачок взаимных неплатежей, пишет "Коммерсант" . В сложившихся условиях долю компаний, рискующих потерять финансовую устойчивость в 2026 году, в центре оценивают в 32,5%. Эти оценки по направлению соответствуют как данным о промпроизводстве, так и ожиданиям обновленного прогноза Минэкономики (резкое замедление роста "в обмен" на достижение целей по инфляции), но усиливают сомнение в успехах развития "экономики предложения".