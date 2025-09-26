Обещания банками сохранить ставки по счетам клиентов нарушаются

26 сентября. FINMARKET.RU -не выполняют свои обязательства по сохранению процентных ставок на вкладах. Кредитные организации снижают приветственныепо накопительным счетам, несмотря наклиентам сохранить их, рассказали "Известиям" эксперты.

Участники рынка запускают промоакции или приветственные периоды, обещая клиенту повышенную ставку, зафиксированную на определенный срок, чаще всего на один-два месяца. Эти условия оговариваются при открытиии иногда подтверждаются в разговоре с оператором, уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Однако на практике сейчас нередко банки всё же меняют ставку раньше, чем истекает обещанный период, добавил он.

В случае с накопительными счетами сейчас это регулярная практика, указал независимый эксперт Андрей Бархота. В то же время по срочным вкладам корректировка недопустима, потому что ставка прописана в договоре, обозначил он. При этом, как пояснили "Известиям" в Ассоциации развития финансовой грамотности, по закону устная консультация должна соответствовать написанному в договоре. Иначе это мисселинг.

О нарушении кредитными организациями своих обещаний говорят и пользователи народного рейтинга "Банки.ру".

Причина снижения гарантированных промоставок заключается в корректировке ключевой, пояснила замруководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков" Алла Храпунова. Пока она была высокой, банки работали с клиентской базой через сверхпривлекательные ставки по такому удобному инструменту, как накопительные счета. Однако затем начали их снижать.

Еще одна причина - изменение базовых условий по накопительным счетам у самого банка, добавил Бархота. Это значит, что ставка может снизиться в любой момент, даже если ключевая не изменилась.

ФАС и ЦБ не раз указывали банкам на необходимость прозрачности и недопустимость двусмысленных обещаний. И регулятор такие случаи считает рискованными для репутации финорганизаций.