Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 2616п на следующей неделе - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 2616п на следующей неделе и даже уйти к 2598п при сохранении геополитической напряженности, говорится в аналитическом материале "Велес Капитала".

На российском фондовом рынке на следующей неделе в условиях актуальности геополитической напряженности и ожиданий согласования 19-го пакета антироссийских санкций ЕС сохраняются нисходящие риски, которые, на взгляд аналитиков, могут привести к пробою индексом Мосбиржи июльского (2616 пунктов), а далее и годового (2598 пунктов) минимума.

"Инвесторы в РФ продолжают испытывать дефицит в драйверах роста, которые на данный момент не приходят и со стороны монетарных ожиданий: ЦБ РФ занял умеренно жесткую позицию по ключевой ставке, - отмечают эксперты. - 1 октября страны ЕС также должны обсудить план использования замороженных российских активов".

На корпоративном фронте на следующей неделе состоятся собрания акционеров по дивидендам "Газпром нефти", "Полюса", "ЕвроТранса" и "Займера", а "ФосАгро", "Т-Технологии", "НОВАТЭК" и банк "Санкт-Петербург" закроют реестры по полугодовым дивидендам, напоминают аналитики инвесткомпании.

