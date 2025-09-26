.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цена нефти корректируется вниз на опасениях избытка предложения - Freedom Finance Global
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Банки отстранились от принятия на себя процентного риска
Стабильность российского финансового рынка достигнута за счет большой доли государства в собственности сектора и очень маленького принятия банками процентного риска, заявил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов на XXII...
 
Обещания банками сохранить ставки по счетам клиентов нарушаются
Банки не выполняют свои обязательства по сохранению процентных ставок на вкладах. Кредитные организации снижают приветственные ставки по накопительным счетам, несмотря на обещания клиентам сохранить их, рассказали "Известиям" эксперты. Участники...
 
Что происходит с гражданской промышленностью в РФ
Объемы выпуска обрабатывающих гражданских производств в январе-июле 2025 года вследствие резкого повышения Банком России ключевой ставки снизились не так сильно, как в аналогичный период 2022 года, но больше, чем в январе-апреле "ковидного" 2020 г.,...
 
26 сентября 2025 года 17:36

Цена нефти корректируется вниз на опасениях избытка предложения - Freedom Finance Global

Цена нефти корректируется вниз на опасениях избытка предложения, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Котировки нефти корректируются в пятницу после трехдневного уверенного роста. Коммерческие запасы нефти в США на текущей неделе опустились до минимумов января, - указывает эксперт. - Это могло быть связано с тем, что американским нефтяникам уже невыгодно добывать большие объемы сырья при ценах ниже $70 за баррель. Согласно сегодняшней информации западных новостных агентств, китайские НПЗ постепенно отказываются от нефти из США по причине высокой стоимости фрахта танкеров, и рынок вновь от опасений дефицита нефти качнулся в сторону опасений профицита".

Фактическое "разрешение" президента США Дональда Трампа для Венгрии и Словакии на продолжение импорта российской нефти из-за отсутствия у этих стран выхода к морю нефтяной рынок, видимо, тоже воспринял как повод корректироваться вниз, полагает Мильчакова. Кроме того, как сообщают СМИ, договоренность между Ираком и нефтедобытчиками непризнанного Курдистана о возобновлении экспорта нефти из этого региона может увеличить предложение на рынке примерно на 230 тыс. б/с уже в ближайшее время.

"Хотя Brent почти весь сентябрь испытывала резкие колебания, на уровне выше $65/барр. сформировалась достаточно мощная поддержка, ниже которой цена в течение месяца так и не пошла, и это значит, что подешевевшие фьючерсы стали привлекательными для возобновления покупок. Ожидаем цену Brent до конца сентября в коридоре в $66-70 за баррель", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 сентября 2025 года 19:48
Рынок акций РФ на неделе обновил минимум с июля по индексу МосБиржи из-за геополитической напряженности
Рынок акций РФ в конце сентября оставался под давлением продаж после анонсированного Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций, а также на фоне геополитической напряженности после ряда жестких заявлений президента США Дональда Трампа, отсутствия прогресса в процессе урегулирования украинского конфликта, а также из-за ожиданий вероятной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ в условиях планируемого с января повышения налогов (НДС). Индекс МосБиржи падал в район 2675 пунктов (минимум с 14 июля), после чего смог отскочить и стабилизироваться в районе 2725 пунктов.    читать дальше
.
26 сентября 2025 года 19:26
Рынок акций РФ в пятницу отскочил выше 2725п по индексу МосБиржи за счет выросшей нефти, неделю закрыл в "минусе"
Москва. 26 сентября. Рынок акций РФ вечером в пятницу подрос на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $70 за баррель впервые с начала августа), в то время как сдерживающими факторами оставались геополитическая напряженность и опасения, что ЦБ РФ возьмет паузу в смягчении монетарной политики из-за вероятного ускорения инфляции после ожидаемого повышения НДС с 20% до 22% с января. Индекс МосБиржи превысил 2725 пунктов после утреннего отката ниже 2690 пунктов.    читать дальше
.
26 сентября 2025 года 19:25
Рубль в пятницу укрепился в паре с юанем перед выходными днями и при подготовке экспортеров к налоговым выплатам месяца
Москва. 26 сентября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль вырос на фоне роста спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
.
26 сентября 2025 года 19:01
Рубль, скорее всего, перейдет к ослаблению на следующей неделе - ПСБ
Рубль, скорее всего, перейдет к ослаблению на следующей неделе, считают аналитики банка ПСБ. "Российская валюта на неделе продемонстрировала умеренное укрепление, в результате чего пара юань/рубль снизилась на 0,1%, продолжив движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 руб./юань,...    читать дальше
.
26 сентября 2025 года 18:30
"Финам" сохраняет рейтинг акций Tesla на уровне "продавать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Tesla на уровне "продавать" с целевой ценой $245 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 40%, сообщается в материале инвесткомпании. "Мы подтверждаем рекомендацию "Продавать" по акциям Tesla: текущая оценка акций уже заложила будущие успехи в AI и...    читать дальше
.
26 сентября 2025 года 18:01
Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 2616п на следующей неделе - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 2616п на следующей неделе и даже уйти к 2598п при сохранении геополитической напряженности, говорится в аналитическом материале "Велес Капитала". На российском фондовом рынке на следующей неделе в условиях актуальности геополитической напряженности и...    читать дальше
.
26 сентября 2025 года 17:14
"Финам" подтверждает рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать" с целевой ценой 123,8 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за первые 8 месяцев текущего года. Чистая прибыль в августе упала...    читать дальше
.
26 сентября 2025 года 16:33
"Финам" повысил прогнозную цену акций CSOP Hang Seng TECH Index ETF до HKD 6,79
"Финам" повысил прогнозную цену акций CSOP Hang Seng TECH Index ETF с HKD 5,25 до HKD 6,79 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 8,48% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. Рекомендация для бумаг фонда сохранена на уровне "Держать". "После...    читать дальше
.
26 сентября 2025 года 16:01
Курс пары рубль/доллар может вырасти до 90 руб./$1 до конца 2025 года - УК "Первая"
Курс пары рубль/доллар может вырасти до 90 руб./$1 до конца 2025 года, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. По мнению эксперта, насыщенный новостной фон, вероятно, стал одной из причин повышенной волатильности на валютном рынке на этой неделе. С одной стороны, появляется все...    читать дальше
.
26 сентября 2025 года 15:22
Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам месяца
Москва. 26 сентября. Китайский юань снижается на Московской бирже днем в пятницу, рубль укрепляется на фоне роста спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
.
26 сентября 2025 года 15:11
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Salesforce
"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральнуый взгляд на акции Salesforce Inc. с целевой ценой $263 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 8%, сообщается в комментарии аналитиков. "Безоговорочный лидер корпоративного ПО активно внедряет ИИ-агентов. Это делает решения...    читать дальше
.
26 сентября 2025 года 14:38
S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6540-6670п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6540-6670 пунктов на торгах в пятницу при нейтральном балансе рисков и повышенной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. Ожидаемый рост волатильности будет обусловлен, по мнению эксперта, публикацией...    читать дальше
.
26 сентября 2025 года 14:07
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций HeadHunter на уровне 4200 руб
Инвестиционная компания "Цифра брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на уровне 4200 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Текущая причина снижения цены бумаг эмитента - дивидендный "гэп". Напомним, в августе совет...    читать дальше
.
26 сентября 2025 года 13:43
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сегежа Групп с целью 1,745 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сегежа Групп" с целью 1,745 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,81%, стоп-приказ: 1,274 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Фундаментальная картина...    читать дальше
.
26 сентября 2025 года 13:14
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций HeadHunter
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "Закрыть дивидендный "гэп" компания может не так быстро, как мы ожидали...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.