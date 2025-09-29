Доступ к налоговому мониторингу для компаний могут расширить

29 сентября. FINMARKET.RU -планирует в будущем году внести изменения в Налоговый кодекс (НК), дающие право подключения к налоговому мониторингу (НМ) более широкому кругу компаний. Это следует из "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 и плановые 2027 и 2028 годы", пишут "Ведомости"

Согласно документу, власти планируют в будущем году усовершенствовать институт НМ. Основной мерой станет отмена условия об обязательном соответствии кандидатов одновременно трем указанным в законе критериям: объем выручки и стоимость активов не менее 800 млн руб., а также совокупный размер уплаченных налогов не ниже 80 млн руб. Вместо этого для компании будет достаточно удовлетворять одному из этих требований. Минфин отмечает, что такая мера станет лишь частью усовершенствований НМ, но остальные свои планы не конкретизирует.

Система НМ заработала в России в 2015 г. Мониторинг представляет собой отдельную форму контроля, которая предполагает расширенный информационный обмен с инспекцией в "режиме реального времени": компания предоставляет доступ к бухгалтерской и налоговой документации в обмен на непроведение камеральных и выездных проверок (за исключением отдельных перечисленных в законе оснований). Присоединение к НМ происходит добровольно.

Изначально к мониторингу могли подключиться только крупнейшие компании с объемом годовых доходов в 3 млрд руб. и суммой налогов 300 млн руб. в год. С 2020 г. требования к участникам планомерно снижались, сначала до 100 млн руб. по налогам и до 1 млрд руб. по доходам и активам, а с 2025 г. - до 800 млн руб.

Один из "бонусов" внедрения такой формы контроля - возможность получать от ФНС так называемые мотивированные мнения (позиции по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов, сборов, страховых взносов). В 2020 г. правительство распоряжением № 381-р утвердило концепцию развития НМ, согласно которой число его участников должно расти ежегодно не ниже чем на 20%.