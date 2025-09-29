.
29 сентября 2025 года 08:25
Вакансий на рынке труда стало больше, чем безработных
Кирилл Кухмарь/ТАСС
29 сентября. FINMARKET.RU - В 2025 году в среднем безработица в России оставалась на минимальном уровне — к концу первого полугодия она опустилась до минимальных 2,2%. В мае–июне число незанятых составило 1,7 млн человек, следует из доклада Счетной палаты (СП) об исполнении федбюджета за январь–июнь, пишут "Известия". При этом количество вакансий зафиксировалось на уровне 1,8 млн. Число открытых вакансий в российских компаниях в первые месяцы 2025 года сократилось на 15%. В предыдущие годы число свободных мест за аналогичный промежуток времени только росло. Согласно подсчетам аудиторов, количество вакансий вновь начало расти с марта 2025 года. В пресс-службе Минтруда заявили изданию, что не всегда корректно впрямую сопоставлять число свободных рабочих мест и численность безработных, поскольку потребность компаний и квалификация или регион проживания граждан, находящихся в поиске работы, могут не совпадать. Наибольшее количество вакансий представлено в Москве (210,8 тыс.) и Московской области (116,8 тыс.), а наименьшее — в Ненецкой автономной области (0,1 тыс.). Наибольший же уровень безработицы зафиксирован на уровне в 7,5% в среднем по регионам Северо-Кавказского округа, уточнили в ведомстве. "В таких условиях удовлетворение спроса на кадры осуществляется не только за счет трудоустройства безработных граждан, но и за счет вовлечения в экономику тех граждан, которых в экономике называют потенциальной рабочей силой. То есть они еще не приступили к активным поискам работы, но при определенном стечении обстоятельств готовы начать трудиться", - пояснили в Минтруде.
Ключевые слова: Россия, безработица, вакансии
