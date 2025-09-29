Вакансий на рынке труда стало больше, чем безработных

29 сентября. FINMARKET.RU - В 2025 году в среднемв России оставалась на минимальном уровне — к концу первого полугодия она опустилась до минимальных 2,2%. В мае–июне число незанятых составило 1,7 млн человек, следует из доклада Счетной палаты (СП) об исполнении федбюджета за январь–июнь, пишут "Известия" . При этом количество вакансий зафиксировалось на уровне 1,8 млн.

Число открытых вакансий в российских компаниях в первые месяцы 2025 года сократилось на 15%. В предыдущие годы число свободных мест за аналогичный промежуток времени только росло. Согласно подсчетам аудиторов, количество вакансий вновь начало расти с марта 2025 года.

В пресс-службе Минтруда заявили изданию, что не всегда корректно впрямую сопоставлять число свободных рабочих мест и численность безработных, поскольку потребность компаний и квалификация или регион проживания граждан, находящихся в поиске работы, могут не совпадать.

Наибольшее количество вакансий представлено в Москве (210,8 тыс.) и Московской области (116,8 тыс.), а наименьшее — в Ненецкой автономной области (0,1 тыс.). Наибольший же уровень безработицы зафиксирован на уровне в 7,5% в среднем по регионам Северо-Кавказского округа, уточнили в ведомстве.

"В таких условиях удовлетворение спроса на кадры осуществляется не только за счет трудоустройства безработных граждан, но и за счет вовлечения в экономику тех граждан, которых в экономике называют потенциальной рабочей силой. То есть они еще не приступили к активным поискам работы, но при определенном стечении обстоятельств готовы начать трудиться", - пояснили в Минтруде.