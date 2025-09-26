Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам месяца

Москва. 26 сентября. Китайский юань снижается на Московской бирже днем в пятницу, рубль укрепляется на фоне роста спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,6815 руб., что на 2,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 20 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,9 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 27 копеек, до 98,23 руб./EUR1.

"При отсутствии ухудшения ожиданий по геополитике поддержку рублю в пятницу оказывают рост цен на нефть и повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. В результате пара юань/рубль продолжает движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 руб. и может по итогам дня сделать существенный шаг к его нижней границе. При этом в дальнейшем рубль, после прохождения пика налоговых выплат (29 сентября), на наш взгляд, перейдет к ослаблению под давлением постепенного роста спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. В результате юань на следующей неделе может закрепиться в верхней половине обозначенного коридора", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Цены на нефть перешли к небольшому снижению днем в пятницу.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 0,17%, до $69,29 за баррель. Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,2%, до $64,84 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $69,75 за баррель, на WTI - до $65,4 за баррель. С начала недели оба контракта выросли в цене примерно на 4% и могут завершить ее самым сильным подъемом с начала июня.

Трейдеры оценивают баланс спроса и предложения на рынке на фоне ожидаемого восстановления поставок нефти из иракского Курдистана. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хуссейн ранее заявил, что экспорт топлива из региона может возобновиться уже на этой неделе и со временем достичь 500 тыс. баррелей в сутки.

Опасения относительно российских поставок после новых заявлений президента США Дональда Трампа сдерживают снижение цен на нефть. Накануне Трамп призвал Турцию отказаться от покупки нефти из РФ.

