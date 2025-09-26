"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций HeadHunter

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой.

"Закрыть дивидендный "гэп" компания может не так быстро, как мы ожидали изначально. На котировки давит новость о возможном повышении Минфином льготного тарифа страховых взносов для IT-сектора в два раза. Это может негативно сказаться на финансовых результатах и будущих дивидендах, - пишет эксперт. - Будущие выплаты за второе полугодие, по нашим текущим расчетам, могут составить 240 рублей на акцию, что соответствует доходности 7% к текущей цене. Сохраняем рекомендацию "покупать" с таргетом 4400 рублей на горизонте года. Однако внимательно следим за будущими финансовыми результатами компании и новостями по налоговым льготам".

